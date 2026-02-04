Намагалася зірвати Олімпіаду: в Італії звинуватили Росію в кібератаках

Росія здійснила спробу завадити проведенню Олімпійських ігор, які відбудуться в Італії з 4 по 22 лютого. Зокрема, російські хакери здійснили кібератаки на об'єкти зимової Олімпіади.

Водночас ці атаки були невдалими. Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні, передає агентство ANSA.

За його словами, російські хакери намагалися атакувати офіси МЗС Італії, зокрема в США. Також під атакою були об'єкти зимової Олімпіади, зокрема готелі в Кортіні-д'Ампеццо.

Міністр наголосив, що "йдеться про дії російського походження".

При цьому іншої реакції з боку італійського уряду наразі не було.

Наприкінці січня 2025 стало відомо, що підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року, які мають відбутися в Італії з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, зіштовхнулася із серйозними ризиками через кліматичні зміни та зростання витрат. Організатори та міжнародні спортивні федерації вже публічно визнають, що брак снігу і фінансові труднощі ставлять під загрозу повноцінне проведення змагань.

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року стало відомо, що уряд Італії планує подати до Організації Об'єднаних Націй пропозицію встановити на час зимових Олімпійських ігор 2026 року перемир'я для всіх воєн світу, зокрема й російсько-української.

2 лютого Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Крім того, він запропонував змінити статут організації, зазначивши там, що жодна країна не може бути обмежена в праві грати в футбол через дії політичних лідерів.

Згодом у Кремлі поскаржилися на те, що спорт було політизовано, а Кремль нібито завжди виступав проти цього.