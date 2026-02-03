У Путіна просять повернути збірну РФ до футболу: FIFA побоюється масштабного протесту

Речник Кремля Дмитро Пєсков позитивно відреагував на ідею президента FIFA щодо повернення російських команд до світового футболу. Він заявив, що Москва вітає будь-які ініціативи, спрямовані на це.

Він відзначив, що про повернення РФ до футболу потрібно вже давно подумати. Пєскова цитує "РИА Новости"

"Те, що принаймні з'явилися розмови з цього приводу, це, звичайно, добре. Так, ми бачили ці заяви, ми їх вітаємо дійсно. Про це давно пора подумати", — заявив Пєсков.

Водночас він наголосив, що російська збірна має бути повністю відновлена в правах. Адже зараз спорт було "політизовано", а Росія нібито виступає проти цього.

"Власне, ніколи не потрібно було політизувати ні спорт, ні ідеї олімпізму, ні футбол тим більше. Ми сподіваємося, що рано чи пізно такі обговорення в FIFA відбудуться", — заявив речник Кремля.

Відео дня

FIFA не планує повертати Росію

Водночас, попри ідею президента FIFA Джанні Інфантіно, Рада FIFA не готова розглядати це питання. За даними видання Times, причина полягає в тому, що така ініціатива може викликати протест з боку низки європейських країн.

Зокрема, у 2023 році було знято обмеження на участь російських збірних до 17 років у міжнародних змаганнях. Однак фактично ця заборона не була скасована, адже збірні Англії, Польщі, Швеції та України відмовляються брати участь в змаганнях, у яких беруть участь росіяни.

2 лютого Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Крім того, він запропонував змінити статут організації, зазначивши там, що жодна країна не може бути обмежена в праві грати в футбол через дії політичних лідерів.

У відповідь Українська асоціація футболу закликала не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.

Більш різким був голова МЗС України Андрій Сибіга, який назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.

Перед цим Інфантіно неодноразово звинувачували у корупції та зв'язках із Росією. Він активно просував ідею стосовно збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, попри окупацію російськими військами Криму. Взимку 2019-го 52-річний функціонер отримав російський Орден Дружби з рук керівника Кремля Володимира Путіна.