Повернення РФ до світового футболу: Сибіга назвав президента ФІФА "моральним дегенератом"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.

Нащадки вважатимуть такий крок ФІФА ганьбою, зазначив Сибіга у мережі Х.

"679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила. І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року", — написав Сибіга.

Міністр закордонних справ України також прикріпив до свого допису скриншот з новиною про те, що Інфантіно пропонує повернути РФ до світового футболу, адже ця заборона нібито "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті".

Пост Сибіги Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 лютого президент ФІФА Джанні Інфантіно захотів повернути Росію до світового футболу.

Фокус також писав про те, що Інфантіно неодноразово звинувачували у корупції та зв'язках із Росією. Зокрема, він активно просував ідею стосовно збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, попри окупацію російськими військами Криму.