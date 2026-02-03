Возвращение РФ в мировой футбол: Сибига назвал президента ФИФА "моральным дегенератом"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его желания вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.

Потомки будут считать такой шаг ФИФА позором, отметил Сибига в сети Х.

"679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила. И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором вроде Олимпиады 1936 года", — написал Сибига.

Министр иностранных дел Украины также прикрепил к своему сообщению скриншот с новостью о том, что Инфантино предлагает вернуть РФ в мировой футбол, ведь этот запрет якобы "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти".

Пост Сибиги Фото: Скриншот

Напомним, 2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино захотел вернуть Россию в мировой футбол.

Фокус также писал о том, что Инфантино неоднократно обвиняли в коррупции и связях с Россией. В частности, он активно продвигал идею о сохранении за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию российскими войсками Крыма.