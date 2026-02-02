Создали больше ненависти: президент ФИФА хочет вернуть Россию в футбол — в УАФ отреагировали

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о желании рассмотреть возвращение России в мировой футбол. Этот запрет был введен после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Инфантино отметил, что запрет "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Об этом он сказал в интервью Sky Sports.

Вместо этого глава ФИФА предлагает предоставить возможность "девочкам и мальчикам из России играть в футбол".

Он предложил изменить устав организации, отметив там, что ни одна страна не может быть ограничена в праве играть в футбол из-за действий политических лидеров.

Также Инфантино выступил против возможных бойкотов, подчеркивая, что футбол должен быть тем, что объединяет.

Реакция УАФ

Украинская ассоциация футбола выпустила официальное заявление из-за слов Джанни Инфантино. В нем главу ФИФА и всю организацию призвали не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

В заявлении также подчеркнули, что отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. А вот потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований.

"Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны, миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла", — напомнили в УАФ.

Ранее Джанни Инфантино лично вручил "Премию мира" президенту США Дональду Трампу. Эта награда была введена в прошлом году, и Трамп стал ее первым победителем.

Перед этим Инфантино неоднократно обвиняли в коррупции и связях с Россией. Он активно продвигал идею о сохранении за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию российскими войсками Крыма. Зимой 2019-го 52-летний функционер получил российский Орден Дружбы из рук руководителя Кремля Владимира Путина.