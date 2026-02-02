Створили більше ненависті: президент ФІФА хоче повернути Росію до футболу — в УАФ відреагували

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Ця заборона була запроваджена після початку вторгнення РФ до України в 2022 році.

Інфантіно наголосив, що заборона "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті". Про це він сказав у інтерв'ю Sky Sports.

Натомість очільник ФІФА пропонує надати можливість "дівчатам та хлопцям з Росії грати в футбол".

Він запропонував змінити статут організації, зазначивши там, що жодна країна не може бути обмежена в праві грати в футбол через дії політичних лідерів.

Також Інфантіно виступив проти можливих бойкотів, наголошуючи, що футбол має бути тим, що об'єднує.

Реакція УАФ

Українська асоціація футболу випустила офіційну заяву через слова Джанні Інфантіно. У ній очільника ФІФА та всю організацію закликали не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.

У заяві також підкреслили, що відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. А от потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань.

"Військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. Росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни, мільйони українців залишаються без світла, води й тепла", — нагадали в УАФ.

Раніше Джанні Інфантіно особисто вручив "Премію миру" президенту США Дональду Трампу. Цю нагороду було запроваджено минулого року, і Трамп став її першим переможцем.

Перед цим Інфантіно неодноразово звинувачували у корупції та зв'язках із Росією. Він активно просував ідею стосовно збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, попри окупацію російськими військами Криму. Взимку 2019-го 52-річний функціонер отримав російський Орден Дружби з рук керівника Кремля Володимира Путіна.