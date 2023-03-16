Отримував орден від Путіна: FIFA переобрала Інфантіно на новий президентський термін

Джанні Інфантіно, який отримав російський Орден Дружби з рук керівника Кремля Володимира Путіна, працюватиме на посаді керівника Міжнародної федерації футболу (FIFA) до лютого 2027 року.

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Конгрес Міжнародної федерації футболу (FIFA) проголосував за переобрання Джанні Інфантіно на новий президентський термін. На офіційній сторінці у Twitter організації 16 березня повідомили подробиці.

Відповідний конгрес відбувся у столиці Руанди Кігалі. На крісло президента FIFA претендував тільки єдиний кандидат, а саме – Джанні Інфантіно.

Функціонер працюватиме на чолі світового футболу мінімум до лютого 2027 року. Він замінив у 2016 році Зеппа Блаттера в статусі виконуючого обов'язки президента. Інфантіно також матиме можливість переобратися та працювати до 2031 року.

Завдяки більшості делегатів із неєвропейських країн Інфантіно зумів добути перемогу. Асоціації-члени УЄФА, зокрема Німецький футбольний союз та скандинавські держави, не запропонували альтернативного кандидата, хоча й були проти намірів швейцарця залишитися на посаді.

Інфантіно неодноразово звинувачували у корупції та зв'язках із Росією. Він активно просував ідею стосовно збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, попри окупацію російськими військами Криму. Взимку 2019-го 52-річний функціонер отримав російський Орден Дружби з рук керівника Кремля Володимира Путіна. Скандали з організацією проведення чемпіонату світу Катарі також супроводжували його діяльність. У 2022 році, попри масштабне вторгнення та масові вбивства, які організували росіяни на окупованій українській території, FIFA не виключила Росію зі своїх лав.

Раніше Фокус повідомляв, що Збірна України з футболу узгодила спаринг із чотириразовими чемпіонами світу у їхній 1000-й матч. Гра проти національної команди Німеччини відбудеться 12 червня на "Везерштадіоні", де виступає місцевий "Вердер".