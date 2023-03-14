Збірна України з футболу узгодила спаринг із чотириразовими чемпіонами світу у їхній 1000-й матч

Збірна України з футболу зіграє з національною командою Німеччини. Для "Бундестіму" це тисячна гра на міжнародній арені.

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Товариський матч між Німеччиною та Україною відбудеться 12 червня в Бремені. Для господарів це 1000-й гра. Подробиці 14 березня повідомила DW Sports у Twitter.

Тривалі перемовини щодо проведення зустрічі завершилася позитивним рішенням. Обидві федерації погодили умови проведення матчу, який відбудеться 12 червня на "Везерштадіоні", де виступає місцевий "Вердер".

Німецька національна команда є господарем континентальної першості 2024 року, тому не гратиме офіційні матчі у кваліфікації. Підготовка колективу Ганса-Дітера Фліка відбуватиметься завдяки товариським матчам.

Збірна України з футболу проводитиме офіційні зустрічі для можливої участі у престижному турнірі. Наша команда зіграє 16 та 19 червня два матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Німецькі вболівальники вже нетерпляче чекають на гру, адже для їхньої команди це тисячна зустріч на міжнародній арені. Їхня національна команда провела першу зустріч в історії проти швейцарців у 1908 році. Від того часу збірна Німеччини з футболу здобувала перемоги на 4 чемпіонатах світу (1954, 1974, 1990, 2014), а також тричі виборювала чемпіонат Європи (1972, 1980, 1996).

Історія протистоянь збірних України та Німеччини досить насичена. Німецька команда все ж має безумовну перевагу – 5 перемог, 3 нічиї. Востаннє шляхи національних колективів перетиналися під час матчів у Лізі націй 2020/21. Тоді "Бундестім" двічі перемагав наших футболістів (2:1, 3:1).

Раніше, як заявив футболіст Роман Зозуля, на матчі ЧС-2022 розгорнули прапор України із символікою полку "Азов". Представники ФІФА за кілька хвилин вирішили вилучили в іспанських уболівальників український прапор, назвавши його "забороненою символікою".