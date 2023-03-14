Сборная Украины по футболу согласовала спарринг с четырехкратными чемпионами мира в их 1000-м матче

Сборная Украины по футболу сыграет с Национальной командой Германии. Для "Бундестима" это тысячная игра на международной арене.

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Товарищеский матч между Германией и Украиной состоится 12 июня в Бремене. Для хозяев это 1000-я игра. Подробности 14 марта сообщила DW Sports в Twitter.

Длительные переговоры о проведении встречи завершились положительным решением. Обе федерации согласовали условия проведения матча, который состоится 12 июня на "Везерштадионе", где выступает местный "Вердер".

Немецкая национальная команда является хозяином континентального первенства 2024, поэтому не будет играть официальные матчи в квалификации. Подготовка коллектива Ганса-Дитера Флика будет проходить благодаря товарищеским матчам.

Сборная Украины по футболу проведет официальные встречи для возможного участия в престижном турнире. Наша команда сыграет 16 и 19 июня два матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Немецкие болельщики уже нетерпеливо ждут игры, ведь для их команды это тысячная встреча на международной арене. Их национальная команда провела первую встречу в истории против швейцарцев в 1908 году. С того времени сборная Германии по футболу одерживала победы на 4 чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014), а также трижды побеждали на чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996).

История противостояний сборных Украины и Германии достаточно насыщена. Немецкая команда все же имеет безусловное преимущество – 5 побед, 3 ничьих. В последний раз пути национальных коллективов пересекались во время матчей в Лиге наций 2020/21. Тогда "Бундестим" дважды побеждал наших футболистов (2:1, 3:1).

Ранее, как заявил футболист Роман Зозуля, на матче ЧМ-2022 развернули флаг Украины с символикой полка "Азов". Представители ФИФА через несколько минут решили изъять у испанских болельщиков украинский флаг, назвав его "запрещенной символикой".