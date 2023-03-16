Джанни Инфантино, получивший российский Орден Дружбы из рук руководителя Кремля Владимира Путина, будет работать в должности руководителя Международной федерации футбола (FIFA) до февраля 2027 года.

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Конгресс Международной федерации футбола (FIFA) проголосовал за переизбрание Джанни Инфантино на новый президентский срок. На официальной странице в Twitter организации 16 марта сообщили подробности.

Соответствующий конгресс прошел в столице Руанды Кигали. На кресло президента FIFA претендовал только единственный кандидат, а именно – Джанни Инфантино.

Функционер будет работать во главе мирового футбола минимум до февраля 2027 года. Он заменил в 2016 году Зеппа Блаттера в статусе исполняющего обязанности президента. Инфантино также сможет переизбираться и работать до 2031 года.

Благодаря большинству делегатов из неевропейских стран Инфантино сумел одержать победу. Ассоциации-члены УЕФА, в частности, Немецкий футбольный союз и скандинавские государства, не предложили альтернативного кандидата, хотя и были против намерений швейцарца остаться в должности.

Инфантино неоднократно обвинялось в коррупции и связях с Россией. Он активно продвигал идею по сохранению за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию российскими войсками Крыма. Зимой 2019 года 52-летний функционер получил российский Орден Дружбы из рук руководителя Кремля Владимира Путина. Скандалы с организацией проведения чемпионата мира Катаре также сопровождали его деятельность. В 2022 году, несмотря на масштабное вторжение и массовые убийства, организованные русскими на оккупированной украинской территории, FIFA не исключила Россию из своих рядов.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Украины по футболу согласовала спарринг с четырехкратными чемпионами мира в их 1000-м матче. Игра против национальной команды Германии состоится 12 июня на "Везерштадионе", где выступает местный "Вердер".