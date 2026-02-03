У Путина просят вернуть сборную РФ в футбол: FIFA опасается масштабного протеста

Представитель Кремля Дмитрий Песков положительно отреагировал на идею президента FIFA о возвращении российских команд в мировой футбол. Он заявил, что Москва приветствует любые инициативы, направленные на это.

Он отметил, что о возвращении РФ к футболу нужно уже давно подумать. Пескова цитирует "РИА Новости"

"То, что по крайней мере появились разговоры по этому поводу, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать", — заявил Песков.

В то же время он отметил, что российская сборная должна быть полностью восстановлена в правах. Ведь сейчас спорт был "политизирован", а Россия якобы выступает против этого.

"Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Мы надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в FIFA состоятся", — заявил спикер Кремля.

FIFA не планирует возвращать Россию

В то же время, несмотря на идею президента FIFA Джанни Инфантино, Совет FIFA не готов рассматривать этот вопрос. По данным издания Times, причина заключается в том, что такая инициатива может вызвать протест со стороны ряда европейских стран.

В частности, в 2023 году было снято ограничение на участие российских сборных до 17 лет в международных соревнованиях. Однако фактически этот запрет не был отменен, ведь сборные Англии, Польши, Швеции и Украины отказываются участвовать в соревнованиях, в которых участвуют россияне.

2 февраля Джанни Инфантино заявил о желании рассмотреть возвращение России в мировой футбол. Кроме того, он предложил изменить устав организации, отметив там, что ни одна страна не может быть ограничена в праве играть в футбол из-за действий политических лидеров.

В ответ Украинская ассоциация футбола призвала не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Более резким был глава МИД Украины Андрей Сибига, который назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его желания вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.

Перед этим Инфантино неоднократно обвиняли в коррупции и связях с Россией. Он активно продвигал идею о сохранении за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию российскими войсками Крыма. Зимой 2019-го 52-летний функционер получил российский Орден Дружбы из рук руководителя Кремля Владимира Путина.