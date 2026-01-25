Зимові Олімпійські ігри в Італії на межі зриву: немає грошей на штучний сніг

Підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року, які мають відбутися в Італії з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, зіштовхнулася із серйозними ризиками через кліматичні зміни та зростання витрат. Організатори та міжнародні спортивні федерації вже публічно визнають, що брак снігу і фінансові труднощі ставлять під загрозу повноцінне проведення змагань.

Головним викликом називають кліматичний фактор, оскільки зими в італійських Альпах стрімко теплішають, пише The Independent.

Так у регіоні Кортіна-д'Ампеццо кількість морозних днів скоротилася майже на 20% порівняно з періодом після Олімпіади 1956 року, а середня температура лютого зросла більш ніж на 3 градуси. У результаті навіть на високогірних трасах спостерігається дефіцит природного снігу.

Через це Олімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо практично повністю залежать від штучного засніження. Однак виробництво снігу можливе тільки за стійких мінусових температур, що останніми роками стає дедалі менш передбачуваним.

Відео дня

"Штучний сніг вимагає стійких мінусових температур, щоб правильно осідати і замерзати. Коли температура коливається близько нуля, організатори натрапляють на ризики такими, як траси, які промокнули від дощу, нерівномірне снігове покриття і більш тверді поверхні, які можуть збільшити ймовірність травм спортсменів", — зазначає видання.

Олімпіада 2026: проблеми з фінансуванням

Додатковою проблемою стали фінансові витрати. За даними Reuters, для підготовки трас буде потрібно понад три мільйони кубометрів штучного снігу, що означає значні витрати води, електроенергії та коштів на інфраструктуру.

Однак наприкінці 2025 року президент Міжнародної лижної федерації (FIS) Йоган Еліаш висловив занепокоєння з приводу проблем із виробництвом штучного снігу, звинувативши уряд Італії в затягуванні фінансування.

Однак менеджер Олімпійських ігор Давіде Черато заявив, що розуміє побоювання FIS, але в січні поточного року затримки були усунені.

"Зараз ми виконали понад 80% плану з виробництва снігу і, згідно з планом, який передбачає завершення виробництва снігу до 20 січня, випереджаємо графік", — сказав він.

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року стало відомо, що уряд Італії планує подати до Організації Об'єднаних Націй пропозицію встановити на час зимових Олімпійських ігор 2026 року перемир'я для всіх воєн світу, зокрема й російсько-української.