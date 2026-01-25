Подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые должны пройти в Италии с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, столкнулась с серьезными рисками из-за климатических изменений и роста расходов. Организаторы и международные спортивные федерации уже публично признают, что нехватка снега и финансовые трудности ставят под угрозу полноценное проведение соревнований.

Главным вызовом называют климатический фактор, поскольку зимы в итальянских Альпах стремительно теплеют, пишет The Independent.

Так в регионе Кортина-д’Ампеццо количество морозных дней сократилось почти на 20% по сравнению с периодом после Олимпиады 1956 года, а средняя температура февраля выросла более чем на 3 градуса. В результате даже на высокогорных трассах наблюдается дефицит естественного снега.

Из-за этого Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо практически полностью зависят от искусственного оснежения. Однако производство снега возможно только при устойчивых минусовых температурах, что в последние годы становится все менее предсказуемым.

"Искусственный снег требует устойчивых минусовых температур, чтобы правильно оседать и замерзать. Когда температура колеблется около нуля, организаторы сталкиваются с такими рисками, как промокшие от дождя трассы, неравномерное снежное покрытие и более твердые поверхности, которые могут увеличить вероятность травм спортсменов", — отмечает издание.

Олимпиада 2026: проблемы с финансированием

Дополнительной проблемой стали финансовые затраты. По данным Reuters, для подготовки трасс потребуется более трех миллионов кубометров искусственного снега, что означает значительные расходы воды, электроэнергии и средств на инфраструктуру.

Однако в конце 2025 года президент Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш выразил обеспокоенность по поводу проблем с производством искусственного снега,обвинив правительство Италии в затягивании финансирования.

Однако менеджер Олимпийских игр Давиде Черато заявил, что понимает опасения FIS, но в январе текущего года задержки были устранены.

"Сейчас мы выполнили более 80% плана по производству снега и, согласно плану, который предусматривает завершение производства снега к 20 января, опережаем график", — сказал он.

Напомним, в начале октября 2025 стало известно, что правительство Италии планирует подать в Организацию Объединенных Наций предложение установить на время зимних Олимпийских игр 2026 года перемирие для всех войн мира, в том числе и российско-украинской.