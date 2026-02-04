Пыталась сорвать Олимпиаду: в Италии обвинили Россию в кибератаках: в Италии

Россия предприняла попытку помешать проведению Олимпийских игр, которые состоятся в Италии с 4 по 22 февраля. В частности, российские хакеры совершили кибератаки на объекты зимней Олимпиады.

В то же время эти атаки были неудачными. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

По его словам, российские хакеры пытались атаковать офисы МИД Италии, в частности в США. Также под атакой были объекты зимней Олимпиады, в частности отели в Кортине-д'Ампеццо.

Министр подчеркнул, что "речь идет о действиях российского происхождения".

При этом другой реакции со стороны итальянского правительства пока не было.

В конце января 2025 года стало известно, что подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые должны состояться в Италии с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо, столкнулась с серьезными рисками из-за климатических изменений и роста расходов. Организаторы и международные спортивные федерации уже публично признают, что нехватка снега и финансовые трудности ставят под угрозу полноценное проведение соревнований.

Напомним, в начале октября 2025 года стало известно, что правительство Италии планирует подать в Организацию Объединенных Наций предложение установить на время зимних Олимпийских игр 2026 года перемирие для всех войн мира, в том числе и российско-украинской.

2 февраля Джанни Инфантино заявил о желании рассмотреть возвращение России в мировой футбол. Кроме того, он предложил изменить устав организации, отметив там, что ни одна страна не может быть ограничена в праве играть в футбол из-за действий политических лидеров.

Впоследствии в Кремле пожаловались на то, что спорт был политизирован, а Кремль якобы всегда выступал против этого.