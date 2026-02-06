Піца та тренування: український спортсмен розповів про Олімпіаду в Італії (відео)

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поїхав на Зимову Олімпіаду-2026 у Мілані–Кортіні та показав життя в олімпійському селищі. Насамперед, чим годують спортсменів та де живе украхнська команда.

Загалом до Італії поїхали 46 атлетів з різних куточків України. Гераскевичу випала почесна місія, на Зимових Олімпійських іграх 2026 він буде прапороносцем. А поки спортсмен готується до змагань та розповідає у соцмережах, як італійці облаштували олімпійське селище. Фокус зібрав найцікавіше.

Кортіна-д"Ампеццо вже приймала Олімпійські Ігри в 1956 році Фото: Соцмережі

Скелетоніст Владислав Гераскевич вже показав, як виглядають будиночки в Кортіні-д’Ампеццо, де живуть атлети. Український – вже прикрасили прапорами. Але зізнався, що всередині трошки холодно і доводиться включати кондиціонер на обігрів. Щоправда краєвиди навколо дуже гарні.

Будиночок української команди в олімпійському селищі Фото: Соцмережі

Спортсмен розповів, що день у Олімпійському селищі дуже насичений: "встати, поїсти, тренування, поїсти, тренування, поїсти ще раз, спати".

Годують спортсменів смачно та подають піцу

"Їдальня — мій другий трек", - пожартував Гераскевич. Годують спортсменів різноманітно, і на відео видно, що великою популярністю користуються морепродукти.

Так як Олімпіада-2026 проходить в Італії, то, звичайно представлена національна кухня: піца, місцеві сири та різноманітна паста.

Але скелетоніст зазначив, що коли спортсмени тільки прибували до олімпійського селища, то були проблеми із їдальнею. Зараз все нормально і всім їжі вистачає.

Олімпіада 2026 в Італії – що відомо про українських спортсменів

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року на аренах Ломбардії та північного сходу Італії. Для Італії це вже будуть треті зимові Олімпійські ігри й четверті загалом. Кортіна-д'Ампеццо вже була господаркою зимових Олімпійських ігор 1956 року. Церемонія відкриття відбудеться на Олімпійському стадіоні "Сан Сіро", який був побудований ще у 1925 році. А для закриття Ігор вибрали Веронську арену – римський античний амфітеатр, який є третім за розміром після Колізею та амфітеатру в Кампанії.

НОК України повідомив, що представляти Україну на Зимовій Олімпіаді у Мілані–Кортіні будуть 46 атлетів в 11 видах спорту з 9 областей України. Лідер – Тернопільщина, яка послала 9 атлетів. Регіон домінує у біатлоні та санному спорті. Далі – Львівщина: 8 представників, переважно у санному спорті та місто Київ з якого до Італії поїхали 6 спортсменів.

Владислав Гераскевич показав життя в олімпійському селищі

Прапороносцями української збірної стали скелетоніст Владислав Гераскевич та представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко, які поділилися емоціями від почесної місії бути прапороносцями на відкритті XXV зимових Олімпійських іграх.

"Гордість та усвідомлення великої відповідальності Деякі журналісти ще восени казали, що наполягатимуть на моїй кандидатурі. Але все одно, до самого останнього це було досить неочікувано. Я не міг чекати, що саме мені випаде така честь", — сказав Гераскевич та зауважив, що показувати прапор України на міжнародній арені в реаліях повномасштабної війни — надважлива місія: "Представництво України, як ніколи, є важливим на міжнародних змаганнях".

Владислав Гераскевич - один із прапороносців України на Олімпіаді 2026 Фото: Соцмережі

А Єлизавета зізналась, що для неї це була несподіванка: "Я, звичайно, зраділа, бо мало того, що я поїду на Ігри, так ще й їх відкриватиму. Я не могла в це повірити".

Транслювати змагання буде "Суспільне Спорт" (сайт, телеканал та місцеві телеканали Суспільного).

Нагадаємо, в уряді Італії планують подати до Організації Об'єднаних Націй пропозицію встановити на час зимових Олімпійських ігор 2026 року перемир'я для всіх воєн світу, зокрема й російсько-українською.

Але згодом в Італії розповіли, що російські хакери намагались зірвати Олімпіаду 2026.