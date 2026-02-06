Пицца и тренировки: украинский спортсмен рассказал об Олимпиаде в Италии (видео)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поехал на Зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане-Кортине и показал жизнь в олимпийской деревне. Прежде всего, чем кормят спортсменов и где живет украинская команда.

Всего в Италию поехали 46 атлетов из разных уголков Украины. Гераскевичу выпала почетная миссия, на Зимних Олимпийских играх 2026 года он будет знаменосцем. А пока спортсмен готовится к соревнованиям и рассказывает в соцсетях, как итальянцы обустроили олимпийскую деревню. Фокус собрал самое интересное.

Кортина-д "Ампеццо уже принимала Олимпийские Игры в 1956 году Фото: Соцсети

Скелетонист Владислав Гераскевич уже показал, как выглядят домики в Кортине-д'Ампеццо, где живут атлеты. Украинский — уже украсили флагами. Но признался, что внутри немножко холодно и приходится включать кондиционер на обогрев. Правда виды вокруг очень красивые.

Домик украинской команды в олимпийской деревне в олимпийской деревне Фото: Соцсети

Спортсмен рассказал, что день в Олимпийской деревне очень насыщенный: "встать, поесть, тренировка, поесть, тренировка, поесть еще раз, спать".

Кормят спортсменов вкусно и подают пиццу

"Столовая — мой второй трек", — пошутил Гераскевич. Кормят спортсменов разнообразно, и на видео видно, что большой популярностью пользуются морепродукты.

Так как Олимпиада-2026 проходит в Италии, то, конечно представлена национальная кухня: пицца, местные сыры и разнообразная паста.

Но скелетонист отметил, что когда спортсмены только прибывали в олимпийскую деревню, то были проблемы со столовой. Сейчас все нормально и всем еды хватает.

Олимпиада 2026 в Италии — что известно об украинских спортсменах

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года на аренах Ломбардии и северо-востока Италии. Для Италии это уже будут третьи зимние Олимпийские игры и четвертые в целом. Кортина-д'Ампеццо уже была хозяйкой зимних Олимпийских игр 1956 года. Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе "Сан Сиро", который был построен еще в 1925 году. А для закрытия Игр выбрали Веронскую арену — римский античный амфитеатр, который является третьим по размеру после Колизея и амфитеатра в Кампании.

НОК Украины сообщил, что представлять Украину на Зимней Олимпиаде в Милане-Кортине будут 46 атлетов в 11 видах спорта из 9 областей Украины. Лидер — Тернопольщина, которая послала 9 атлетов. Регион доминирует в биатлоне и санном спорте. Далее — Львовщина: 8 представителей, преимущественно в санном спорте и город Киев из которого в Италию поехали 6 спортсменов.

Владислав Гераскевич показал жизнь в олимпийской деревне

Знаменосцами украинской сборной стали скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидорко, которые поделились эмоциями от почетной миссии быть знаменосцами на открытии XXV зимних Олимпийских играх.

"Гордость и осознание большой ответственности Некоторые журналисты еще осенью говорили, что будут настаивать на моей кандидатуре. Но все равно, до самого последнего это было довольно неожиданно. Я не мог ожидать, что именно мне выпадет такая честь", — сказал Гераскевич и отметил, что показывать флаг Украины на международной арене в реалиях полномасштабной войны — сверхважная миссия: "Представительство Украины, как никогда, является важным на международных соревнованиях".

Владислав Гераскевич — один из знаменосцев Украины на Олимпиаде 2026 Фото: Соцсети

А Елизавета призналась, что для нее это была неожиданность: "Я, конечно, обрадовалась, потому что мало того, что я поеду на Игры, так еще и буду их открывать. Я не могла в это поверить".

Транслировать соревнования будет "Суспільне Спорт" (сайт, телеканал и местные телеканалы Суспільного).

Напомним, в правительстве Италии планируют подать в Организацию Объединенных Наций предложение установить на время зимних Олимпийских игр 2026 года перемирие для всех войн мира, в том числе и российско-украинской.

Но впоследствии в Италии рассказали, что российские хакеры пытались сорвать Олимпиаду 2026.