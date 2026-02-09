Відвалюються шматочки: у призерів Олімпіади-2026 масово ламаються медалі (відео)

Призери зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні повідомляють про проблеми з нагородами: стрічки відриваються від медалей через ненадійне кріплення. Організатори запевнили, що розслідують ці інциденти.

Про проблему з медалями на Олімпіаді-2026 пише BBC. Невдовзі після отримання нагород на їхню якість поскаржилися дві золоті медалістки збірної США, Брізі Джонсон та Аліса Лю.

Джонсон після того, як виборола золото у гірськолижних змаганнях, показала журналістам зламану медаль на пресконференції після матчу.

"Ось медаль. А ось стрічка. А ось маленький шматочок, який має вставлятися в стрічку, щоб тримати медаль, і так, він відвалився", — сказала чемпіонка.

Про аналогічну проблему повідомила у своєму Instagram Аліса Лю після перемоги в командних змаганнях з фігурного катання.

В ролику вона показує відірвану від золотої медалі стрічку. Поверх відео спортсменка наклала напис: "Моїй медалі не потрібна стрічка".

Також в Instagram поділилася проблемою німецька команда з біатлону, яка виборола бронзу. На опублікованому відео видно, як медаль відривається від стрічки прямо на шиї спортсмена та падає на підлогу.

Головний операційний директор Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 Андреа Францисі запевнив, що організатори розслідують це питання.

"Ми повністю усвідомлюємо ситуацію. Ми вивчаємо, в чому саме полягає проблема. Ми збираємося приділити медалям максимум уваги, і, очевидно, ми хочемо, щоб медалі були вручені ідеально, бо це один із найважливіших моментів для спортсменів", — сказав він.

Речник Олімпійського та Паралімпійського комітетів США сказав журналістам, що вони очікують від організаторів розв'язання проблеми.

На момент публікації новини не відомо, чи отримають призери нові медалі замість зламаних.

Медалі Олімпіади-2026 є найдорожчими в історії

Видання CNN 5 лютого писало, що призери зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії отримуватимуть найдорожчі нагороди в історії цих змагань через стрімке зростання цін на дорогоцінні метали. Переможцям буде вручено понад 700 золотих, срібних та бронзових медалей.

З огляду на ціни на метали журналісти порахували, що собівартість золотої медалі складає близько 2 300 доларів, що вдвічі більше, ніж на Олімпіаді-2024 в Парижі.Срібні коштують 1 400 доларів — втричі більше, ніж 2 роки тому.

Медалі для Олімпіади-2026 виготовлені з переробленого металу Італійським державним монетним двором та поліграфічним інститутом.Проте з загальної ваги 506 грамів у медалі є лише 6 грамів золота, решта — срібло. Бронзові медалі виготовляються з міді, і нагорода вагою 420 грамів коштує близько 5,60 долара за штуку.

Медалі ламалися на Олімпіаді 2024 року

В січні 2025 року ЗМІ писали, що призери Олімпіади 2024 повернули оргкомітету понад 100 медалей зі скаргами на злущення покриття. За інформацією журналістів, незадовго перед замаганнями Паризький монетний двір терміново заміняв токсичний лак на інший, не провівши належні випробування. Спортсмени публікували в соцмережах фото нагород, вкритих лусками.

Зимова Олімпіада-2026: інші скандали

Срібна призерка Олімпіади-2026, шведська лижниця Ебба Андерссон розбила свою медаль за кілька хвилин після нагородження. Коли вона впустила нагороду, та розбилася на три частини.

В перший день зимової Олімпіади 2026 року диверсанти пошкодили залізницю Італії, що призвело до переривання руху поїздів.