Призери Олімпіади 2024 повернули оргкомітету понад 100 медалей: у чому проблема

Спортсмени масово скаржаться на злущення покриття з нагород. За даними журналістів, Паризький монетний двір напередодні Олімпіади терміново замінив токсичний лак на інший без належних випробувань.

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Спортсмени, які вибороли нагороди під час Олімпійських ігор 2024 у Парижі, повернули організаційному комітету Олімпійських і Паралімпійських ігор понад 100 бракованих медалей за 4 місяці. Виготовлені Паризьким монетним двором медалі вкриваються тріщинами та швидко втрачають презентабельний вигляд через неякісний лак, пише французьке видання La Lettre.

Американський скейтбордист Найджа Г'юстон показав у соцмережі свою бронзову медаль у поганому стані 2 серпня — коли Олімпійські ігри ще тривали. Так само поскаржився на якість нагороди плавець Максим Груссе 9 серпня.

Скейтбордист Найджа Г'юстон показав стан бронзової медалі Олімпійських ігор за кілька днів після її завоювання Фото: Instagram Nyjah Huston

Генеральний директор Паризького монетного двору Марк Шварц 15 серпня відкликав трьох директорів з виробництва та якості з відпусток для проведення термінової зустрічі з питання бракованих медалей. За інформацією авторів статті, після розпалу скандалу три керівники залишили свої посади, а технічного рішення так і не знайшли.

Журналісти зазначають, що Паризький монетний двір мав проблеми з дефектними лаками задовго до початку Олімпіади, щонайменше п’ятнадцять місяців. Відшарування лаку на медалях спричинили технологічні зміни у виробництві. Оновлення європейської директиви Reach заборонило триоксид хрому — токсичний компонент лаку. Через брак часу заміну токсичному лаку для медалей Олімпійських ігор пустили у виробництво без належних випробувань і за це "заплатили дорогу ціну", пишуть автори матеріалу.

Оргкомітет Ігор забирає дефектні медалі в спортсменів і запевняє, що їх замінять на нові "протягом найближчих тижнів", пишуть журналісти.

Нагадаємо, 29 грудня переможці комплексного плавання на дистанції 4х100 метрів Клеман Секкі та Йоханн Ндойє-Бруар поскаржилися на стан своїх нагород з Олімпіади в Парижі 2024. Вони опублікували фото бронзових медалей, з яких повністю злущилося покриття. Секкі зазначив, що його нагорода стала схожа на "крокодилячу шкіру", бо вкрилася лусками.

Плавець Йоганн Ндоє Бруар показав бронзову медаль, з якої злущилося покриття Фото: Соцмережi Клеман Секкі порівняв свою облізлу медаль з "крокодилячою шкірою" Фото: Соцмережi

5 січня Національний олімпійський комітет України повідомив, що українська команда на змаганнях із санного спорту виборола першу за 16 років медаль на етапі Кубка світу у Латвії.