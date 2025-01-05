Історичне досягнення: українські санкарі здобули першу за 16 років медаль на етапі Кубка світу

Українська команда здобула третє місце на змаганнях із санного спорту, поступившись лише спортсменам із Німеччини та Австрії.

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Українські санкарі вписали нову сторінку в історію спорту, завоювавши бронзову медаль на етапі Кубка світу. Змагання із санного спорту відбувалися у латвійському Сігулді 4-5 січня. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook.

У змішаній естафеті команда у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох показала третій результат. Українці поступилися лише збірним Німеччини та Австрії, які здобули золото та срібло відповідно.

Наші спортсмени залишили позаду команди з Польщі, Латвії, Італії та США. Ці збірні припустилися помилок і не змогли фінішувати, що дозволило "синьо-жовтим" вибороти "бронзу" змагань.

У НОК зазначили, що це досягнення стало історичним для українського санного спорту. Це перша медаль в естафетних перегонах в межах Кубка світу. До того ж це перша нагорода для українських санкарів з 2008 року, а також дев'ята медаль в історії виступів збірної України на цих змаганнях.

Нагадаємо, 4 вересня українець Андрій Трусов на Паралімпійських ігор у Парижі виборов золоту медаль і встановив світовий рекорд.

Україна на Олімпійських іграх у Парижі показала найкращий результат за 12 років за кількість здобутого "золота". Медальний залік Олімпіади-2024 очолили США.