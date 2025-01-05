Историческое достижение: украинские саночники получили первую за 16 лет медаль на этапе Кубка мира

Украинская команда заняла третье место на соревнованиях по санному спорту, уступив лишь спортсменам из Германии и Австрии.

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Украинские саночники вписали новую страницу в историю спорта, завоевав бронзовую медаль на этапе Кубка мира. Соревнования по санному спорту проходили в латвийском Сигулде 4-5 января. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

В смешанной эстафете команда в составе Юлианны Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох показала третий результат. Украинцы уступили лишь сборным Германии и Австрии, которые завоевали золото и серебро соответственно.

Наши спортсмены оставили позади команды из Польши, Латвии, Италии и США. Эти сборные допустили ошибки и не смогли финишировать, что позволило "сине-желтым" завоевать "бронзу" соревнований.

В НОК отметили, что это достижение стало историческим для украинского санного спорта. Это первая медаль в эстафетных гонках в рамках Кубка мира. К тому же это первая награда для украинских саночников с 2008 года, а также девятая медаль в истории выступлений сборной Украины на этих соревнованиях.

Напомним, 4 сентября украинец Андрей Трусов на Паралимпийских игр в Париже завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд.

Украина на Олимпийских играх в Париже показала лучший результат за 12 лет по количеству добытого "золота". Медальный зачет Олимпиады-2024 возглавили США.