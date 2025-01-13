Призеры Олимпиады 2024 вернули оргкомитету более 100 медалей: в чем проблема

Спортсмены массово жалуются на отшелушивание покрытия с наград. По данным журналистов, Парижский монетный двор накануне Олимпиады срочно заменил токсичный лак на другой без надлежащих испытаний.

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Спортсмены, которые завоевали награды во время Олимпийских игр 2024 в Париже, вернули организационному комитету Олимпийских и Паралимпийских игр более 100 бракованных медалей за 4 месяца. Изготовленные Парижским монетным двором медали покрываются трещинами и быстро теряют презентабельный вид из-за некачественного лака, пишет французское издание La Lettre.

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон показал в соцсети свою бронзовую медаль в плохом состоянии 2 августа — когда Олимпийские игры еще продолжались. Так же пожаловался на качество награды пловец Максим Груссе 9 августа.

Скейтбордист Найджа Хьюстон показал состояние бронзовой медали Олимпийских игр через несколько дней после ее завоевания Фото: Instagram Nyjah Huston

Генеральный директор Парижского монетного двора Марк Шварц 15 августа отозвал трех директоров по производству и качеству из отпусков для проведения срочной встречи по вопросу бракованных медалей. По информации авторов статьи, после разгоревшегося скандала три руководителя покинули свои должности, а технического решения так и не нашли.

Журналисты отмечают, что Парижский монетный двор имел проблемы с дефектными лаками задолго до начала Олимпиады, по меньшей мере пятнадцать месяцев. Отслоение лака на медалях вызвали технологические изменения в производстве. Обновление европейской директивы Reach запретило триоксид хрома — токсичный компонент лака. Из-за нехватки времени замену токсичному лаку для медалей Олимпийских игр пустили в производство без надлежащих испытаний и за это "заплатили дорогую цену", пишут авторы материала.

Оргкомитет Игр забирает дефектные медали у спортсменов и уверяет, что их заменят на новые "в течение ближайших недель", пишут журналисты.

Напомним, 29 декабря победители комплексного плавания на дистанции 4х100 метров Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар пожаловались на состояние своих наград с Олимпиады в Париже 2024. Они опубликовали фото бронзовых медалей, с которых полностью слущилось покрытие. Секки отметил, что его награда стала похожа на "крокодиловую кожу", потому что покрылась чешуйками.

Пловец Иоганн Ндое Бруар показал бронзовую медаль, с которой слущилось покрытие Фото: Соцсети Клеман Секки сравнил свою облезлую медаль с "крокодиловой кожей" Фото: Соцсети

5 января Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что украинская команда на соревнованиях по санному спорту завоевала первую за 16 лет медаль на этапе Кубка мира в Латвии.