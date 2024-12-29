Облезли и кошмарно выглядят: спортсмены показали, как выглядят награды Олимпиады в Париже 2024

Олимпиаду в Париже критиковали за многое, но оказалось, что даже полученные спортсменами медали перестали выглядеть хорошо всего через несколько месяцев.

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Двое французских пловцов стали последними олимпийцами, пожаловавшимися на шокирующее состояние своих бронзовых медалей — и это спустя всего четыре месяца после окончания Олимпийских игры в Париже 2024. Об этом пишет Daily Mail.

Летом видео и фото звезд сборной США Найджа Хьюстона, Ника Иткина и Илона Махера стали вирусными, когда они показали плачевное состояние своих медалей.

Теперь Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар оба рассказали в социальных сетях, что их бронзовые медали, которые они вместе завоевали в комбинированной эстафете 4x100 метров, полностью облезли.

Клеман Секки, его медаль и Эмманюэль Макрон

Сначала Секки показал свой потрепанный приз с подписью "крокодиловая кожа". Его товарищ по команде Ндойе-Бруар ответил, опубликовав свою ржавую медаль с остроумным комментарием "Париж 1924".

Клеман Секки показал, во что превратилась его медаль Фото: Соцсети

Это стало еще одним позором для оргкомитета Игр в Париже 2024 года, который был вынужден отреагировать на поток жалоб спортсменов, поступивших летом, и пообещать, что все поврежденные медали будут заменены.

Ндойе-Бруар пошутил, что его медали сто лет Фото: Скриншот

Скейтбордист Хьюстон первым привлек внимание к проблеме, заявив, что его медаль начала облазить спустя всего 10 дней.

"Ладно, эти олимпийские медали выглядят великолепно, когда они новые, но после того, как я оставил их на своей коже и немного вспотел, а затем позволил друзьям поносить их в течение выходных, они, по-видимому, оказались не такими уж качественными, как можно было бы подумать", — сказал он.

Найджа Хьюстон первым пожаловался на свою медаль Фото: Instagram Nyjah Huston

Британская прыгунья в воду Ясмин Харпер также сообщила, что ее медаль начала облазить всего через неделю после того, как она ее получила.

Медали были разработаны французским ювелирным домом класса люкс Chaumet и украшены кусочком железа, снятым с Эйфелевой башни во время реставрации в XX веке.

Медали Олимпиады в Париже 2024 изготавливались из разных металлов. Так, золотые медали в основном изготавливаются из серебра с золотым покрытием. Бронзовые медали обычно представляют собой смесь меди, цинка и олова.

Бронза естественным образом окисляется под воздействием воздуха и влаги. Скорость деградации бронзы зависит от пропорции металлов в сплаве, хотя более дешевые металлы часто ускоряют процесс.

Напомним, британка нашла среди хлама олимпийскую медаль своей бабушки, которую она получила на соревнованиях в Париже в 2024 году. И, надо отметить, награда все еще выглядит безупречно.