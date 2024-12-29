Облізли і мають жахливий вигляд: спортсмени показали, який вигляд мають нагороди Олімпіади в Парижі 2024

Олімпіаду в Парижі критикували за багато за що, але виявилося, що навіть отримані спортсменами медалі перестали мати гарний вигляд лише через кілька місяців.

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Двоє французьких плавців стали останніми олімпійцями, які поскаржилися на шокуючий стан своїх бронзових медалей — і це лише за чотири місяці після закінчення Олімпійських ігор у Парижі 2024. Про це пише Daily Mail.

Влітку відео і фото зірок збірної США Найджа Г'юстона, Ніка Іткіна та Ілона Махера стали вірусними, коли вони показали жалюгідний стан своїх медалей.

Тепер Клеман Секкі та Йоханн Ндойє-Бруар обидва розповіли в соціальних мережах, що їхні бронзові медалі, які вони разом завоювали в комбінованій естафеті 4x100 метрів, повністю облізли.

Клеман Секкі, його медаль і Емманюель Макрон

Спочатку Секкі показав свій пошарпаний приз із підписом "крокодиляча шкіра". Його товариш по команді Ндойє-Бруар відповів, опублікувавши свою іржаву медаль із дотепним коментарем "Париж 1924".

Клеман Секкі показав, на що перетворилася його медаль Фото: Соцмережi

Це стало ще однією ганьбою для оргкомітету Ігор у Парижі 2024 року, який був змушений відреагувати на потік скарг спортсменів, що надійшли влітку, і пообіцяти, що всі пошкоджені медалі будуть замінені.

Ндойє-Бруар пожартував, що його медалі сто років Фото: Скриншот

Скейтбордист Г'юстон першим привернув увагу до проблеми, заявивши, що його медаль почала облазити лише через 10 днів.

"Гаразд, ці олімпійські медалі мають чудовий вигляд, коли вони нові, але після того, як я залишив їх на своїй шкірі та трохи спітнів, а потім дозволив друзям поносити їх протягом вихідних, вони, мабуть, виявилися не такими вже якісними, як можна було б подумати", — сказав він.

Найджа Г'юстон першим поскаржився на свою медаль Фото: Instagram Nyjah Huston

Британська стрибунка у воду Ясмін Гарпер також повідомила, що її медаль почала облазити всього через тиждень після того, як вона її отримала.

Медалі розробив французький ювелірний дім класу люкс Chaumet, вони прикрашені шматочком заліза, знятим з Ейфелевої вежі під час реставрації у XX столітті.

Медалі Олімпіади в Парижі 2024 виготовляли з різних металів. Так, золоті медалі здебільшого виготовляють зі срібла із золотим покриттям. Бронзові медалі зазвичай являють собою суміш міді, цинку та олова.

Бронза природним чином окислюється під впливом повітря і вологи. Швидкість деградації бронзи залежить від пропорції металів у сплаві, хоча дешевші метали часто прискорюють процес.

Нагадаємо, британка знайшла серед мотлоху олімпійську медаль своєї бабусі, яку вона отримала на змаганнях у Парижі 2024 року. І, треба зазначити, нагорода все ще має бездоганний вигляд.