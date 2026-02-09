Намагались зірвати змагання: диверсанти пошкодили залізницю Італії в перший день Олімпіади

У суботу вранці диверсанти пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья у Північній Італії, що призвело до переривання руху поїздів у перший день зимових Олімпійських ігор.

Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях, пише Reuters.

Зокрема, була підпалена кабіна, в якій знаходився стрілочний перемикач, поблизу адріатичного міста Пезаро. Кілька годин по тому в Болоньї було знайдено обірвані електричні кабелі, що використовуються для визначення швидкості поїздів. А біля колії неподалік було виявлено елементарний вибуховий пристрій.

Міністерство транспорту Італії назвало це актом "серйозного саботажу".

"Ці дії безпрецедентної серйозності не зіпсують імідж Італії у світі, який Ігри зроблять ще більш переконливим та позитивним", — зазначили у відомстві.

Затримки потягів високошвидкісного, міжміського та регіонального сполучення досягли 2,5 годин, а державна залізниця Ferrovie dello Stato тимчасово закрила швидкісну станцію в Болоньї.

В поліції наголосили, що наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти.

