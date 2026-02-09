Пытались сорвать соревнования: диверсанты повредили железную дорогу Италии в первый день Олимпиады
В субботу утром диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи города Болонья в Северной Италии, что привело к прерыванию движения поездов в первый день зимних Олимпийских игр.
Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах в разных местах, пишет Reuters.
В частности, была подожжена кабина, в которой находился стрелочный переключатель, вблизи адриатического города Пезаро. Несколько часов спустя в Болонье были найдены оборванные электрические кабели, используемые для определения скорости поездов. А возле путей неподалеку было обнаружено элементарное взрывное устройство.
Министерство транспорта Италии назвало это актом "серьезного саботажа".
"Эти действия беспрецедентной серьезности не испортят имидж Италии в мире, который Игры сделают еще более убедительным и положительным", — отметили в ведомстве.
Задержки поездов высокоскоростного, междугородного и регионального сообщения достигли 2,5 часов, а государственная железная дорога Ferrovie dello Stato временно закрыла скоростную станцию в Болонье.
В полиции отметили, что пока никто не взял на себя ответственность за инциденты.
