Пытались сорвать соревнования: диверсанты повредили железную дорогу Италии в первый день Олимпиады

В субботу утром диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи города Болонья в Северной Италии, что привело к прерыванию движения поездов в первый день зимних Олимпийских игр.

Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах в разных местах, пишет Reuters.

В частности, была подожжена кабина, в которой находился стрелочный переключатель, вблизи адриатического города Пезаро. Несколько часов спустя в Болонье были найдены оборванные электрические кабели, используемые для определения скорости поездов. А возле путей неподалеку было обнаружено элементарное взрывное устройство.

Министерство транспорта Италии назвало это актом "серьезного саботажа".

"Эти действия беспрецедентной серьезности не испортят имидж Италии в мире, который Игры сделают еще более убедительным и положительным", — отметили в ведомстве.

Задержки поездов высокоскоростного, междугородного и регионального сообщения достигли 2,5 часов, а государственная железная дорога Ferrovie dello Stato временно закрыла скоростную станцию в Болонье.

В полиции отметили, что пока никто не взял на себя ответственность за инциденты.

