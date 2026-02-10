Українець тренується на Олімпіаді в шоломі з вбитими РФ спортсменами попри заборону МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич з'явився на тренуванні на олімпійській тренувальній трасі в "шоломі пам'яті", який присвячений спортсменам-жертвам російського вторгнення в Україну.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет виступив проти того, аби Гераскевич використовував шолом, на якому зображено 20 українських спортсменів, як загинули внаслідок агресії РФ. Про це повідомило "Суспільне Спорт".

Замість використання шолома із зображенням українських спортсменів МОК дозволив використовувати чорну пов'язку під час стартів на Олімпіаді.

Шолом Владислава Гераскевича — хто зображений на ньому

Раніше Владислав Гераскевич у коментарі "Суспільне Спорт" розповів, що зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини; дехто — просто дітьми, які потрапили під російські обстріли.

Згодом у коментарі виданню Tribuna Гераскевич розповів, кого саме зобразив на своєму шоломі:

Євген Малишев, біатлоніст;

Дмитро Шарпар, фігурист;

Павло Іщенко, стронгмен;

Максим Галінічев, боксер;

Андрій Куценко, велогонщик;

Олексій Логінов, хокеїст;

Карина Бахур, кікбоксинг;

Микита Козубенко, стрибки у воду;

Роман Поліщук, легка атлетика;

Андрій Яременко, греко-римська боротьба;

Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;

Федір Єпіфанов, фехтування;

Катерина Троян, легка атлетика;

Володимир Андрощук, легка атлетика;

Олексій Хабаров, кульова стрільба;

Дар’я Курдель, танці;

Іван Кононенко, актор та спортсмен;

Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;

Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;

Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;

Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;

Назар Зуй (дитина), бокс.

Гераскевич готовий іти в суд, аби йому дозволили використовувати шолом

Сам спортсмен ще перед скандалом заявляв про те, що до нього були деякі зауваження від організаторів Олімпіади. Однак на той момент не було зрозуміло, чи дозволять йому змагатися в шоломі.

Натомість він готовий боротися за право виступати в шоломі, навіть якщо доведеться звертатися до міжнародного суду.

"Якою буде реакція, якщо заборонять змагатися у цьому шоломі? Поки не знаємо, але ми готові боротися за право виступати в цьому шоломі. Ці люди боролися за нас, деякі з них — на передових, і ми не маємо права так легко здаватися. Ми готові йти і в суди, у CAS — куди завгодно. Я не вважаю це порушенням якихось правил. Тут немає, як всім зрозуміло, жодної реклами, жодного бенефіціара. Тому ми будемо стояти на своєму", — сказав Гераскевич.

Раніше на Олімпіаді-2026 спалахнув скандал: усе через те, що Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити на голові шолом із зображеннями вбитих росіянами спортсменів з України.

Після цього президент Володимир Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну української боротьби, а також засудив те, що це рішення Гераскевича назвали "політичною акцією".

Раніше НОК України повідомив, що представляти Україну на Зимовій Олімпіаді у Мілані–Кортіні будуть 46 атлетів в 11 видах спорту з 9 областей України. Лідер – Тернопільщина, яка послала 9 атлетів. Регіон домінує у біатлоні та санному спорті. Далі – Львівщина: 8 представників, переважно у санному спорті та місто Київ з якого до Італії поїхали 6 спортсменів.