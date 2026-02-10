Украинец тренируется на Олимпиаде в шлеме с убитыми РФ спортсменами, несмотря на запрет МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич появился на тренировке на олимпийской тренировочной трассе в "шлеме памяти", который посвящен спортсменам-жертвам российского вторжения в Украину.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил против того, чтобы Гераскевич использовал шлем, на котором изображены 20 украинских спортсменов, погибших в результате агрессии РФ. Об этом сообщило "Суспільне Спорт".

Вместо использования шлема с изображением украинских спортсменов МОК разрешил использовать черную повязку во время стартов на Олимпиаде.

Шлем Владислава Гераскевича — кто изображен на нем

Ранее Владислав Гераскевич в комментарии "Суспільне Спорт" рассказал, что изображены некоторые спортсмены, которые погибли за последние четыре года. Некоторые из них были также членами олимпийского движения, олимпийской семьи; некоторые — просто детьми, которые попали под российские обстрелы.

Впоследствии в комментарии изданию Tribuna Гераскевич рассказал, кого именно изобразил на своем шлеме:

Евгений Малышев, биатлонист;

Дмитрий Шарпар, фигурист;

Павел Ищенко, стронгмен;

Максим Галиничев, боксер;

Андрей Куценко, велогонщик;

Алексей Логинов, хоккеист;

Карина Бахур, кикбоксинг;

Никита Козубенко, прыжки в воду;

Роман Полищук, легкая атлетика;

Андрей Яременко, греко-римская борьба;

Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;

Федор Епифанов, фехтование;

Екатерина Троян, легкая атлетика;

Владимир Андрощук, легкая атлетика;

Алексей Хабаров, пулевая стрельба;

Дарья Курдель, танцы;

Иван Кононенко, актер и спортсмен;

Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;

Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;

Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;

Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;

Назар Зуй (ребенок), бокс.

Гераскевич готов идти в суд, чтобы ему разрешили использовать шлем

Сам спортсмен еще перед скандалом заявлял о том, что к нему были некоторые замечания от организаторов Олимпиады. Однако на тот момент не было понятно, позволят ли ему соревноваться в шлеме.

Зато он готов бороться за право выступать в шлеме, даже если придется обращаться в международный суд.

"Какой будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них — на передовых, и мы не имеем права так легко сдаваться. Мы готовы идти и в суды, в CAS — куда угодно. Я не считаю это нарушением каких-то правил. Здесь нет, как всем понятно, никакой рекламы, никакого бенефициара. Поэтому мы будем стоять на своем", — сказал Гераскевич.

Ранее на Олимпиаде-2026 вспыхнул скандал: все из-за того, что Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами спортсменов из Украины.

После этого президент Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за то, что он напоминает миру цену украинской борьбы, а также осудил то, что это решение Гераскевича назвали "политической акцией".

Ранее НОК Украины сообщил, что представлять Украину на Зимней Олимпиаде в Милане-Кортине будут 46 атлетов в 11 видах спорта из 9 областей Украины. Лидер — Тернопольщина, которая послала 9 атлетов. Регион доминирует в биатлоне и санном спорте. Далее — Львовщина: 8 представителей, преимущественно в санном спорте и город Киев из которого в Италию поехали 6 спортсменов.