Украинец тренируется на Олимпиаде в шлеме с убитыми РФ спортсменами, несмотря на запрет МОК
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич появился на тренировке на олимпийской тренировочной трассе в "шлеме памяти", который посвящен спортсменам-жертвам российского вторжения в Украину.
Ранее Международный олимпийский комитет выступил против того, чтобы Гераскевич использовал шлем, на котором изображены 20 украинских спортсменов, погибших в результате агрессии РФ. Об этом сообщило "Суспільне Спорт".
Вместо использования шлема с изображением украинских спортсменов МОК разрешил использовать черную повязку во время стартов на Олимпиаде.
Шлем Владислава Гераскевича — кто изображен на нем
Ранее Владислав Гераскевич в комментарии "Суспільне Спорт" рассказал, что изображены некоторые спортсмены, которые погибли за последние четыре года. Некоторые из них были также членами олимпийского движения, олимпийской семьи; некоторые — просто детьми, которые попали под российские обстрелы.
Впоследствии в комментарии изданию Tribuna Гераскевич рассказал, кого именно изобразил на своем шлеме:
- Евгений Малышев, биатлонист;
- Дмитрий Шарпар, фигурист;
- Павел Ищенко, стронгмен;
- Максим Галиничев, боксер;
- Андрей Куценко, велогонщик;
- Алексей Логинов, хоккеист;
- Карина Бахур, кикбоксинг;
- Никита Козубенко, прыжки в воду;
- Роман Полищук, легкая атлетика;
- Андрей Яременко, греко-римская борьба;
- Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;
- Федор Епифанов, фехтование;
- Екатерина Троян, легкая атлетика;
- Владимир Андрощук, легкая атлетика;
- Алексей Хабаров, пулевая стрельба;
- Дарья Курдель, танцы;
- Иван Кононенко, актер и спортсмен;
- Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;
- Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;
- Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;
- Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;
- Назар Зуй (ребенок), бокс.
Гераскевич готов идти в суд, чтобы ему разрешили использовать шлем
Сам спортсмен еще перед скандалом заявлял о том, что к нему были некоторые замечания от организаторов Олимпиады. Однако на тот момент не было понятно, позволят ли ему соревноваться в шлеме.
Зато он готов бороться за право выступать в шлеме, даже если придется обращаться в международный суд.
"Какой будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них — на передовых, и мы не имеем права так легко сдаваться. Мы готовы идти и в суды, в CAS — куда угодно. Я не считаю это нарушением каких-то правил. Здесь нет, как всем понятно, никакой рекламы, никакого бенефициара. Поэтому мы будем стоять на своем", — сказал Гераскевич.
Ранее на Олимпиаде-2026 вспыхнул скандал: все из-за того, что Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами спортсменов из Украины.
После этого президент Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за то, что он напоминает миру цену украинской борьбы, а также осудил то, что это решение Гераскевича назвали "политической акцией".
Ранее НОК Украины сообщил, что представлять Украину на Зимней Олимпиаде в Милане-Кортине будут 46 атлетов в 11 видах спорта из 9 областей Украины. Лидер — Тернопольщина, которая послала 9 атлетов. Регион доминирует в биатлоне и санном спорте. Далее — Львовщина: 8 представителей, преимущественно в санном спорте и город Киев из которого в Италию поехали 6 спортсменов.