МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича через "шолом пам'яті": усі подробиці

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом з зимових Олімпійських Ігор у Мілані. Причиною цього стало використання шолома із зображенням українських спортсменів, які загинули у війні з Росією.

Владислава Гераскевича повідомили про дискваліфікацію після зустрічі з президентом МОК Кірсті Ковентрі на спусковому майданчику вранці 12 лютого, повідомило агентство Reuters.

Зміну ставлення Олімпійського комітету до тематики україно-російської війни можна побачити, якщо звернути увагу на те, як по-різному він віднісся до Гераскевича на попередніх Олімпійських іграх у Пекіні, та зараз. Тоді Гераскевич виразив свою громадянську позицію, тримаючи у руках листочок з написом "No war in Ukraine". Тоді українському спортсмену теж загрожувала дискваліфікація, але МОК повністю підтримав його.

Але зараз комітет послався на Правило 50.2 Олімпійської хартії, щоб пояснити заборону виступу Гераскевича. Згідно з ним, спортсмени не можуть робити жодних політичних заяв на полі гри чи подіумах.

«Мене дискваліфіковано з перегонів. Я не отримаю свого олімпійського моменту», – сказав Гераскевич.

МОК запропонував йому можливість продемонструвати свій «шолом пам'яті» із 24 зображеннями загиблих співвітчизників до початку та після завершення забігу на Іграх у четвер, а також дозволив носити чорну пов'язку під час змагань. Однак 27-річний спортсмен, який тренувався в середу в цьому шоломі, вирішив йти до кінця та одягнути його на гонку в четвер. Ковентрі розповіла журналістам, що хотіла зустрітися зі спортсменом віч-на-віч, щоб зробити останню спробу вийти з глухого кута.

«Ніхто, особливо я, не заперечує цього послання, це потужне послання, послання пам’яті. Завдання полягало в тому, щоб знайти рішення для ігрового поля. На жаль, нам не вдалося знайти це рішення», – зазначила вона,

Національний олімпійський комітет України та збірна України повністю підтримали позицію Гераскевича, заявивши, що поважають його свідомий і принциповий вибір.

Нагадаємо, що Гераскевич з'явився на олімпійській тренувальній трасі в "шоломі пам'яті", який присвячений 20 українським спортсменам, що загибли внаслідок російського вторгнення в Україну. МОК виступив проти того, аби Гераскевич використовував цей шолом. Замість використання шолома МОК дозволив використовувати чорну пов'язку під час стартів на Олімпіаді.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський обурився рішенню МОК заборонити Гераскевичу носити на голові шолом із зображеннями вбитих росіянами українських спортсменів. Він зазначив, що раніше МОК допускав подібні вшанування, проте цього разу для України вирішили не поступатися правилами. Президент звернув увагу на те, що одночасно італійський сноубордист виступав у шоломі з зображенням російського прапора.