МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти": все подробности

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом с зимних Олимпийских Игр в Милане. Причиной этого стало использование шлема с изображением украинских спортсменов, погибших в войне с Россией.

Владиславу Гераскевичу сообщили о дисквалификации после встречи с президентом МОК Кирсти Ковентри на спусковой площадке утром 12 февраля, сообщило агентство Reuters.

Изменение отношения Олимпийского комитета к тематике украино-российской войны можно увидеть, если обратить внимание на то, как по-разному он отнесся к Гераскевичу на предыдущих Олимпийских играх в Пекине, и сейчас. Тогда Гераскевич выразил свою гражданскую позицию, держа в руках листочек с надписью "No war in Ukraine". Тогда украинскому спортсмену тоже грозила дисквалификация, но МОК полностью поддержал его.

Но сейчас комитет сослался на Правило 50.2 Олимпийской хартии, чтобы объяснить запрет выступления Гераскевича. Согласно ему, спортсмены не могут делать никаких политических заявлений на поле игры или подиумах.

"Я дисквалифицирован с гонки. Я не получу своего олимпийского момента", — сказал Гераскевич.

МОК предложил ему возможность продемонстрировать свой "шлем памяти" с 24 изображениями погибших соотечественников до начала и после завершения забега на Играх в четверг, а также разрешил носить черную повязку во время соревнований. Однако 27-летний спортсмен, который тренировался в среду в этом шлеме, решил идти до конца и надеть его на гонку в четверг. Ковентри рассказала журналистам, что хотела встретиться со спортсменом с глазу на глаз, чтобы сделать последнюю попытку выйти из тупика.

"Никто, особенно я, не отрицает этого послания, это мощное послание, послание памяти. Задача состояла в том, чтобы найти решение для игрового поля. К сожалению, нам не удалось найти это решение", — отметила она,

Национальный олимпийский комитет Украины и сборная Украины полностью поддержали позицию Гераскевича, заявив, что уважают его сознательный и принципиальный выбор.

Напомним, что Гераскевич появился на олимпийской тренировочной трассе в "шлеме памяти", который посвящен 20 украинским спортсменам, погибшим в результате российского вторжения в Украину. МОК выступил против того, чтобы Гераскевич использовал этот шлем. Вместо использования шлема МОК разрешил использовать черную повязку во время стартов на Олимпиаде.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский возмутился решению МОК запретить Гераскевичу носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами украинских спортсменов. Он отметил, что ранее МОК допускал подобные чествования, однако на этот раз для Украины решили не уступать правилам. Президент обратил внимание на то, что одновременно итальянский сноубордист выступал в шлеме с изображением российского флага.