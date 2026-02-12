"Не получил никакого объяснения": Гераскевич отреагировал на дисквалификацию на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает свою дисквалификацию с зимней Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти" неоправданной. Его отец и тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич отметил, что разговор президента МОК с его сыном выглядел как "торговля".

Свою позицию Владислав Гераскевич высказал в комментарии "Суспільному". По его словам, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в разговоре с ним пыталась убедить его не выходить на соревнования в шлеме с портретами погибших в российско-украинской войне спортсменов, однако он отказался и привел аргументы в пользу своего решения.

"Мы приехали на трек, я настроился на гонку. Затем у нас состоялась встреча с миссис Ковентри, где, к сожалению, не было разъяснено, почему я не могу выступать в этом шлеме", — рассказал Гераскевич.

Украинский скелетонист убежден, что он не нарушал никаких правил и имел право выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года наравне с другими спортсменами в своем шлеме. По его словам, после встречи ему вручили документ о том, что он "нарушил правила олимпийской хартии", и поэтому не может больше участвовать в Олимпиаде-2026 и будет снят с соревнований.

Спортсмен отметил, что несмотря на сохранение "адекватного тона" во время разговора увидел в словах президента МОК "сомнения" относительно поддержки Украины.

"Я больше спрашивал, сравнивал и говорил о случаях, которые были у других спортсменов. Не получил никакого объяснения относительно российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы — нет. В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя, конечно, когда ты смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, поэтому, считаю, я имел полное право выступать в нем", — рассказал скелетонист.

Владислав Гераскевич добавил, что Ковентри предлагала ему показать "шлем памяти" на старте, а на сам трек выйти в другом, но он отказался, поскольку хотел получить те же права, что и другие спортсмены из других стран.

Дисквалификацию Гераскевича прокомментировал его тренер

Тренер сборной Украины по скелетону и отец Владислава, Михаил Гераскевич, в комментарии "Суспільному" обратил внимание, что разговор Ковентри с его сыном напоминал "торговлю", и глава МОК пыталась доказать, что демонстрация убитых россиянами спортсменов вызовет в олимпийском движении хаос.

"Но это выглядело как-то странно, потому что весь мир увидел этот шлем. Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-то другом шлеме — непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится", — сказал журналистам тренер.

Он также напомнил, что одной из первых целей возникновения Олимпийских игр было почтение памяти погибших воинов, а соревнования имитировали действия на поле боя.

"Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его руководительница мисс Ковентри, которая является сама олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении, если говорить конкретно", — отметил Михаил Гераскевич.

Гераскевич выставит шлем на аукцион

Скелетонист сказал журналистам, что планирует выставить на аукцион свой "шлем памяти" и перечислить полученные средства на помощь Украине.

"Надеюсь, выполнит миссию. Мы его выставим на аукцион и таким образом сможем собрать какую-то помощь Украине. Думаю, этим он гораздо больше поможет Украине и спасет много жизней", — сказал украинский спортсмен.

Владислав Гераскевич поблагодарил украинцев за поддержку

Обращение украинского спортсмена Владислава Гераскевича к украинцам опубликовано на странице Национального олимпийского комитета Украины и олимпийской команды в Facebook.

"Дорогие украинцы, я вам очень благодарна за поддержку. Вместе мы сильнее! Принимая уже этот момент, я хочу вас поблагодарить и процитировать одного замечательного человека — Павла Петриченко: "Все красивые сохраняют оптимизм". Все будет Украина, мы победим! Боритесь — поборете, вам Бог помогает!", — говорит скелетонист в ролике.

Шлем Владислава Гераскевича: что известно о скандале на Олимпиаде-2026

10 февраля СМИ писали, что украинец Владислав Гераскевич тренируется на Олимпиаде в шлеме, посвященном убитым россиянами спортсменам, несмотря на запрет МОК. На шлеме изображены 20 украинских спортсменов, погибших за последние четыре года полномасштабной войны РФ против Украины. В МОК запретили Гераскевичу носить на Олимпиаде шлем с портретами погибших защитников.

На скандал на Олимпиаде в Италии отреагировала другая ее участница, украинская фристайлистка Екатерина Коцар — по ее словам, ей МОК также запретил носить шлем с украинской символикой и фразой "Будь храбрым, как украинцы" из-за якобы "политической агитации". При этом флаг РФ на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера под запрет не попал.

После встречи с президентом МОК Кирсти Ковентри на спусковой площадке утром 12 февраля СМИ сообщили о дисквалификации Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".