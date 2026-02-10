Флаг РФ на шлеме, сломанные медали и штаны конькобежки: какими фейлами отметилась Олимпиада-2026

От старта зимних Олимпийских игр 2026 года прошло 4 дня, но во время соревнований уже произошло несколько конфликтов и неоднозначных ситуаций. Также Олимпиада спровоцировала появление в сети вирусных роликов.

Зимняя Олимпиада 2026 года стартовала 6-го и продлится до 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Фокус собрал топ скандалов и провалов Олимпийских игр в Италии, которые уже вызвали обсуждение в соцсетях.

На Олимпиаде-2026 украинцу запретили носить шлем

Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить во время соревнований шлем с убитыми РФ спортсменами. На экипировке в частности были изображены фигурист Дмитрий Шарпара, погибший в боях под Бахмутом Донецкой области, и 19-летний биатлонист Евгений Малышев, которого россияне убили вблизи Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за напоминание миру о том, чем является Россия.

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар в сториз в Instagram отметила, что ей также запретили носить на Олимпийских играх в Италии ее шлем из-за якобы "политической агитации".

"Эта история задела меня особенно, потому что перед Олимпийскими играми я также получила бан на свой шлем, в котором Международный олимпийский комитет видит политическую агитацию. Поэтому временно я выступаю в другом шлеме", — сказала спортсменка.

Она отметила, что в скелетоне принято украшать шлемы картинками, и, насколько ей известно, Владислав Гераскевич не нарушал никаких правил.

Екатерина Коцар прокомментировала скандал со шлемом на зимней Олимпиаде-2026 Фото: скриншот

В ответ на вопрос информационного агентства Reuters в Олимпийской организации сказали, что украинец носил шлем во время тренировок и высказывал в соцсетях свое мнение, однако после начала соревнований такие действия расцениваются как "вмешательство в политику".

"Мы пытались отнестись к его желанию с сочувствием. МОК полностью понимает желание спортсменов помнить друзей, погибших в том конфликте", — заявил представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

При этом он добавил, что Олимпийские игры необходимо "отделить от любого вмешательства, чтобы все спортсмены могли сосредоточиться на своих выступлениях". По словам Адамса, шлем украинца противоречит правилам, однако для него МОК сделает исключение, разрешив носить во время соревнований черную повязку.

Гераскевич в комментарии Reuters назвал это решение несправедливым и заявил, что отклонил просьбу МОК.

"Я не вижу ни одного нарушения правила. Это не пропаганда дискриминации, это не политическая пропаганда", — сказал спортсмен.

"Суспільне" сообщает, что несмотря на запрет МОК Владислав Гераскевич вышел на тренировочную трассу в шлеме с портретами убитых Россией украинских спортсменов.

Скандал на Олимпиаде-2026: флаг РФ на шлеме итальянца

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер появился на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским флагом. В ответ на запрос издания Tribuna.com в Международном олимпийском комитете заявили, что на экипировке спортсмен изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх.

Флаг РФ на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера Фото: ТСН

Журналисты напомнили, что по правилам проведения Олимпийских игр-2026 спортсменам нельзя демонстрировать на площадках или территориях под контролем организационного комитета российские и белорусский флаги.

В ответ на вопрос о случаях демонстрации российских триколоров на трибунах в МОК сказали, что их полномочия не распространяются на флаги в общественных местах вне спортивных объектов.

На Олимпиаде-2026 ломаются медали

Призеры зимних Олимпийских игр 2026 года жалуются на то, что у них массово ломаются медали вскоре после награждения. По словам спортсменов, от олимпийских медалей отпадают кусочки, за которые крепятся ленты. В частности на такую проблему пожаловалась в Instagram золотая медалистка сборной США Алиса Лю после победы в командных соревнованиях по фигурному катанию.

Также медаль упала, сорвавшись с ленты, у спортсмена немецкой команды по биатлону, которая завоевала бронзу.

Главный операционный директор Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 Андреа Франциси заявил, что организаторы начали расследование этой проблемы.

Также шведская лыжница Эбба Андерссон, которая завоевала на Олимпиаде-2026 серебро, разбила свою медаль на три части через несколько минут после награждения.

В начале Олимпиады-2026 произошла диверсия на железной дороге

Информационное агентство Reuters сообщало, что утром 7 февраля диверсанты повредили железную дорогу Италии возле города Болонья. Там оборвали электрические кабели, а неподалеку от путей было найдено элементарное взрывное устройство. Ответственности за инцидент на себя никто не взял.

Фейл нидерландской конькобежки на отборе к Олимпиаде-2026

В сети TikTok завирусилось видео с нидерландской конькобежкой Юттой Лердам, которая завоевала на зимних Олимпийских играх 2026 года золото на дистанции 1 000 метров среди женщин. Инцидент произошел еще во время отбора в городе Геренвен: спортсменка упала и врезалась в борт, порвав костюм сзади.

Напомним, 25 января издание The Independent писало, что зимние Олимпийские игры в Италии на грани срыва из-за нехватки средств на искусственный снег.

BBC Sport 12 декабря сообщало, что рэпер Snoop Dogg станет "почетным тренером" сборной США на Олимпиаде.