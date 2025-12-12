Рэпер Snoop Dogg станет тренером сборной США на Олимпиаде

54-летний Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный миру как американский рэпер и актер Snoop Dogg назначен "почетным тренером" сборной США на зимних Олимпийских играх следующего года, которые продут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) объявил, что музыкант займет "волонтерскую должность, поддерживая и чествуя американских спортсменов вне спортивной площадки", сообщает BBC Sport.

Артист уже имел отношение к Олимпиаде, однако не в качестве спортсмена. В 2024 году в Париже он работал специальным корреспондентом телеканала NBC, освещавшего летние Олимпийские игры, а также выступая на церемонии передачи Олимпиады Лос-Анджелесу 2028.

"Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбадривать, вдохновлять и, возможно, немного делиться мудростью со стороны", — сказал "тренер Снуп".

По мнению USOPC, Snoop Dogg "привнесет свои фирменные юмор и душевность", чтобы мотивировать и вдохновлять американских спортсменов.

В свою очередь директор организации Сара Хиршланд уверена, что энтузиазм хип-хоп звезды по отношению к олимпийскому и паралимпийскому движению "заразителен".

Знаменитость уже в предвкушении Олимпиады и готов с головой окунуться в свои обязанности.

"Эта команда представляет собой лучшее, что может быть в спорте: талант, душевность и упорство. Если я смогу привнести немного больше любви и мотивации, это будет для меня победой", – заявил он.

Несмотря на то, что сам Келвин Бродус-младший не отличился особыми спортивными достижениями, он всячески поддерживает физическое развитие американцев. В 2005 году он основал Молодежную футбольную лигу Снупа, цель которой — предоставить детям из городских трущоб возможность играть в американский футбол на стадионах по всей территории США.

Напомним, Snoop Dogg вышел в свет в сине-желтой кофте и с украшением под названием Peace for Ukraine Necklace авторства украинского дизайнера Андрея Хромченко.

Также сообщалось, что музыкант создает фермы для выращивания цифровой марихуаны в виде NFT.