Snoop Dogg создает фермы для выращивания цифровой марихуаны в виде NFT

Музыкант хочет быть в авангарде зарождающейся индустрии метавселенных вместе со своим сыном-коллекционером ChampMedici.

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Рэпер Snoop Dogg вместе со стартапом MOBLAND решил создавать в метавселенной фермы для выращивания виртуальной марихуаны. Об этом пишет cайт FXEmpire, ссылаясь на разработчиков проекта.

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MOBLAND планирует создать виртуальную вселенную с мафиозной тематикой, напоминающую видеоигру Mafia Wars. В рамках партнерства участникам проекта предоставят цифровые фермы в виде NFT из ограниченной коллекции от Snoop Dogg, а также уникальный контент от его сына Корделла Бродуса — коллекционера с псевдонимом ChampMedici.

"Мой сын показал мне важность сотрудничества с MOBLAND для внедрения первых в мире цифровых ферм по выращиванию конопли в виде NFT. Здесь происходит смена парадигмы, и я хочу быть в авангарде этого процесса", — прокомментировал Snoop Dogg.

"Я всю жизнь наблюдаю, как мой отец играет в видеоигры. Каннабис и джойстики живут с ним рука об руку. Поэтому, мне кажется, было очевидным решением свести вместе метавселенную и цифровую травку", — поделился ChampMedici.

По словам создателей, в метавселенной MOBLAND запустят большое количество услуг в сфере аренды зданий для бизнеса и земельных участков. Проект намерен продвигать концепцию Grow to Earn ("выращивай и зарабатывай"), в него уже вложили деньги соучредитель Twitch Джастин Кан, сооснователь криптовалюты Terra До Квон, разработчик приложений Animoca Brands и другие инвесторы.

Настоящее имя рэпера Snoop Dogg — Келвин Кордозар Бродус-младший. В сентябре 2021 года он признался, что скрывается за псевдонимом Cozomo de’ Medici — коллекционером, собравшим 247 NFT-токенов, сервис DappRadar оценил общую стоимость их в $17,7 млн. Ему принадлежат 9 токенов из коллекции CryptoPunks соимостью от $348 250 до $4,73 млн, десять Meebits, а также NFT-картина "Фрагменты бесконечного поля" художницы Моники Риццолли.

В апреле того же года Snoop Dogg в сотрудничестве с автором "гифки" Nyan Cat выпустил NFT-токен под названием Snoop x Nyancat. Позже он появился в качестве аватарки профиля Cozomo de’ Medici в Twitter.

Ранее Мадонна купила NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за $570 тыс. По словам певицы, цифровая обезьяна будет защищать ее от сглаза.

Писали также, что NFT первого твита Джека Дорси за $2,9 млн теперь стоит не дороже $7 тысяч. Криптоинвестор Сина Эстави, владеющий токеном, хотел продать его за $48 млн на аукционе, однако предложение не вызвало ажиотажа среди участников.

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