"Токенизированного" Медведчука в наручниках продадут на аукционе (фото)

Медведчук продавался и раньше, заявили создатели NFT, но теперь деньги пойдут на помощь Украине.

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Львовская студия m81studio выставила на аукцион изображение в стиле Уорхол-поп/арт задержанного главы фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в качестве NFT-токена. Стартовая цена продукта составляет 0.1 Ethereum — 307 долларов. Иллюстрация с Медведчуком была выставлена на торговой площадке для незаменимых токенов "Open Sea".

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В m81studio рассказали, что вырученные с продажи деньги пойдут волонтерские нужды Украины. Аукцион продлится до 27 апреля.

"Продаем кремлевского агента Медведчука (здесь в стиле Уорхол-поп/арт) для нужд Украины… Мы привыкли, что Медведчук коррумпирован, но, в конце концов, его продают в пользу Украины, а не для собственного обогащения. Стань обладателем эксклюзивного розыгрыша в поддержку Украины", — написали создатели NFT c Медведчуком.

[ + – ] Фото: Оpen Sea [ + – ] Фото: СБУ

Что такое NFT

NFT — это цифровой продукт, который хранится в блокчейне — базе данных на множестве компьютеров. Это могут быть: картины, фотографии, видео, музыка, гифки. Каждый из NFT существует в единственном экземпляре. Они являются большой ценностью среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства, а покупают и продают их через аукционы.

Напомним, 12 апреля Виктора Медведчука в военной форме арестовали СБУ. По информации главы СБУ Ивана Баканова, ФСБ РФ планировали вывезти нардепа на территорию Приднестровья, а оттуда — в Москву.

Ранее, 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука по подозрениям в государственной измене, его искала спецгруппа сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора. 27 февраля стало известно, что глава фракции "ОПЗЖ" сбежал из-под домашнего ареста, ему сняли электронный браслет.