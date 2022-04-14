"Токенізованого" Медведчука в наручниках продадуть на аукціоні (фото)

Медведчук продавався й раніше, заявили творці NFT, але зараз гроші підуть на допомогу Україні.

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Львівська студія m81studio виставила на аукціон зображення в стилі Воргол-поп-арт затриманого голови фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука як NFT-токен. Стартова ціна продукту становить 0.1 Ethereum — 307 доларів. Ілюстрацію з Медведчуком було виставлено на торговому майданчику для незамінних токенів Open Sea.

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У m81studio розповіли, що отримані з продажу гроші підуть на волонтерські потреби України. Аукціон триватиме до 27 квітня.

"Продаємо кремлівського агента Медведчука (тут у стилі Воргол-поп-арт) для потреб України… Ми звикли, що Медведчук корумпований, але, зрештою, його продають на користь України, а не для власного збагачення. Стань володарем ексклюзивного розіграшу на підтримку України", — написали творці NFT з Медведчуком.

[ + – ] Фото: Оpen Sea [ + – ] Фото: СБУ

Що таке NFT

NFT — це цифровий продукт, який зберігається в блокчейні — базі даних на багатьох комп'ютерах. Це можуть бути картини, фотографії, відео, музика, гіфки. Кожен із NFT існує в єдиному екземплярі. Вони є великою цінністю серед колекціонерів, геймерів і любителів мистецтва, а купують і продають їх через аукціони.

Нагадаємо, 12 квітня Віктора Медведчука у військовій формі заарештували СБУ. За інформацією голови СБУ Івана Баканова, ФСБ РФ планувала вивезти нардепа на територію Придністров'я, а звідти в Москву.

Раніше, 18 березня суд у Львові заочно заарештував Медведчука за підозрами в державній зраді, його шукала спецгрупа співробітників СБУ й Офісу генпрокурора. 27 лютого стало відомо, що голова фракції "ОПЗЖ" втік із-під домашнього арешту, йому зняли електронний браслет.