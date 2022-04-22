Snoop Dogg створює ферми для вирощування цифрової марихуани у вигляді NFT

Музикант хоче бути в авангарді індустрії метавсесвітів, що зароджується, разом зі своїм сином-колекціонером ChampMedici.

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Репер Snoop Dogg разом зі стартапом MOBLAND вирішив створювати в метавсесвіті ферми для вирощування віртуальної марихуани. Про це пише сайт FXEmpire, посилаючись на розробників проєкту.

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MOBLAND планує створити віртуальний усесвіт із мафіозною тематикою, що нагадує відеогру Mafia Wars. У межах партнерства учасникам проєкту нададуть цифрові ферми у вигляді NFT з обмеженої колекції Snoop Dogg, а також унікальний контент від його сина Корделла Бродуса — колекціонера з псевдонімом ChampMedici.

"Мій син показав мені важливість співпраці з MOBLAND для впровадження перших у світі цифрових ферм із вирощування конопель у вигляді NFT. Тут відбувається зміна парадигми, і я хочу бути в авангарді цього процесу", — прокоментував Snoop Dogg.

"Я все життя спостерігаю, як мій батько грає у відеоігри. Канабіс і джойстики живуть із ним пліч-о-пліч. Тому, мені здається, було очевидним рішенням звести разом метавсесвіт і цифрову траву", — поділився ChampMedici.

За словами творців, у метавсесвіті MOBLAND запустять велику кількість послуг у сфері оренди будівель для бізнесу та земельних ділянок. Проєкт має намір просувати концепцію Grow to Earn ("вирощуй і заробляй"), у нього вже вклали гроші співзасновник Twitch Джастін Кан, співзасновник криптовалюти Terra Квон, розробник додатків Animoca Brands та інші інвестори.

Справжнє ім'я репера Snoop Dogg — Келвін Кордозар Бродус-молодший. У вересні 2021 року він зізнався, що ховається за псевдонімом Cozomo de' Medici — колекціонером, який зібрав 247 NFT-токенів, сервіс DappRadar оцінив їхню загальну вартість у $17,7 млн. Йому належать дев'ять токенів із колекції CryptoPunks вартістю від $348 250 до $4,73 млн, десять Meebits, а також NFT-картина "Фрагменти нескінченного поля" художниці Моніки Ріццоллі.

У квітні того ж року Snoop Dogg у співпраці з автором "гіфки" Nyan Cat випустив NFT-токен під назвою Snoop x Nyancat. Пізніше він з'явився як аватарка профілю Cozomo de' Medici у Twitter.

Раніше Мадонна купила NFT з колекції Bored Ape Yacht Club за $570 тис. За словами співачки, цифрова мавпа захищатиме її від пристріту.

Писали також, що NFT першого твіта Джека Дорсі за $2,9 млн тепер коштує не дорожче за $7 тисяч. Криптоінвестор Сіна Еставі, який володіє токеном, хотів продати його за $48 млн на аукціоні, проте пропозиція не викликала ажіотаж серед учасників.

NFT-токен із Віктором Медведчуком, закутим у наручники, виставили на аукціон за стартовою ціною 0.1 Ethereum або $307 доларів. Львівська студія m81studio, яка створила зображення в стилі Воргол-поп-арт, обіцяє надіслати зароблені гроші на допомогу Україні.