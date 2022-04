NFT першого твіту Джека Дорсі за $2,9 млн тепер коштує не дорожче за $7 тисяч

Власник токена криптоінвестор Сіна Еставі хотів отримати за нього $48 млн, а половину отриманої суми пожертвувати на благодійність.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Криптоінвестор іранського походження Сіна Еставі, який придбав NFT першого твіту співзасновника Twitter Джека Дорсі за 2,9 млн доларів у березні 2021 року, виставив токен на продаж за 48 млн. Проте за кілька днів торгів максимальна ставка токена досягла 6 222 доларів пише видання TJournal.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Засновник Twitter Джек Дорсі Фото: coindesk.com

У 2021 році "унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний та перевірений автором" під назвою "just setting up my twttr" виставив на продаж співзасновник Twitter Джек Дорсі. 23 березня токен придбав гендиректор компанії Bridge Oracle Сіна Еставі. Він був захоплений вдалою покупкою і пророкував токену славу картини "Мона Ліза".

"Це не просто твіт! Я думаю, через роки люди усвідомлюють справжню цінність цього твіту, як картина Мони Лізи", — написав Сіна Еставі після першої покупки.

Навколо цього NFT було багато шуму, і на той час криптоінвестори вважали, що Еставі згодом отримає гарний прибуток від такої інвестиції. Однак, коли Еставі виставив токен на продаж 7 квітня 2022 року, в надії отримати за нього 48 млн доларів, попередньо пообіцявши пожертвувати половину суми на благодійність, максимальна ставка досягла 6 222 долари.

Такий поворот подій можливо пов'язаний з тим, що Еставі заарештували минулого року в Ірані за звинуваченням у "підриві економічної системи" своїми криптовалютними підприємствами. Під час перебування у в'язниці два його проєкти — біржа CryptoLand та криптовалютний токен Bridge Oracle BRG — зазнали краху. За даними CoinDesk, Еставі пообіцяв виправити ситуацію для людей, які купили токен, але його рішення, схоже, полягає у випуску нового криптовалютного токена.

Раніше Джек Дорсі заявляв, що має намір запустити децентралізовану біржу для біткоїна. За його словами, криптовалюта BTC у майбутньому може стати "національною валютою" Інтернету.

Львівська студія m81studio виставила на аукціон зображення у стилі Уорхол-поп/арт затриманого голови фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука як NFT-токен. Ілюстрацію з олігархом у наручниках виставлено зі стартовою ціною 307 доларів.