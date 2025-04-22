Україна продала танкер РФ, який блокував Керченську протоку (фото)

Заарештований російський танкер Nika Spirit продано на електронному аукціоні Prozorro.Продажі за 6,4 млн грн – суму, що втричі перевищила його оцінювальну вартість. Ці кошти вже надійшли до державного бюджету України.

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Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Вона зауважила, що танкер вдалося продати так вигідно попри те, що, згідно зі звітом незалежного оцінювача, судно було зношене на 80%, а його відновлення потребувало б щонайменше 20 млн грн інвестицій.

Також Олена Дума зазначила, що покупці продемонстрували неабияку зацікавленість: за право придбати танкер змагались чотири учасники. "Цей кейс є прикладом того, як продаж арештованих суден може напряму наповнювати державний бюджет України", – заявила Олена Дума.

За інформацією очільниці АРМА, наразі в управлінні відомства перебуває 16 арештованих суден.

Щодо проданого танкера, то українські правоохоронці арештували його у 2019 році в порту Ізмаїла. Вони з’ясували, що раніше Nika Spirit називався Neyma, і саме за цією назвою використовувався росіянами для блокування українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року під час планового переходу з порту Одеси до Маріуполя росіяни захопили три українські кораблі з екіпажами. Це був перший випадок агресії проти України на море під прапорами РФ.

Росія відпустила українських моряків лише у вересні 2019 року. У листопаді того самого року було повернено і кораблі – причому у пошкодженому та розграбованому стані.