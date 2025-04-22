Украина продала танкер РФ, который блокировал Керченский пролив (фото)

Арестованный российский танкер Nika Spirit продан на электронном аукционе Prozorro.Продажи за 6,4 млн грн — сумму, втрое превысившую его оценочную стоимость. Эти средства уже поступили в государственный бюджет Украины.

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Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Она отметила, что танкер удалось продать так выгодно несмотря на то, что, согласно отчету независимого оценщика, судно было изношено на 80%, а его восстановление потребовало бы не менее 20 млн грн инвестиций.

Также Елена Дума отметила, что покупатели продемонстрировали большую заинтересованность: за право приобрести танкер соревновались четыре участника. "Этот кейс является примером того, как продажа арестованных судов может напрямую наполнять государственный бюджет Украины", — заявила Елена Дума.

По информации руководительницы АРМА, сейчас в управлении ведомства находится 16 арестованных судов.

Что касается проданного танкера, то украинские правоохранители арестовали его в 2019 году в порту Измаила. Они выяснили, что ранее Nika Spirit назывался Neyma, и именно под этим названием использовался россиянами для блокирования украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в Мариуполь россияне захватили три украинских корабля с экипажами. Это был первый случай агрессии против Украины на море под флагами РФ.

Россия отпустила украинских моряков только в сентябре 2019 года. В ноябре того же года были возвращены и корабли — причем в поврежденном и разграбленном состоянии.