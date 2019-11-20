Возвращение домой. "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" доставили в гавань Очакова
2019-11-20 16:50:00
На катере "Бердянск" видны латки в местах попаданий, полученных во время захвата кораблей российскими военными
Возвращенные Россией катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" доставили в военную гавань Очакова. Об этом сообщает Думская.
Первым в гавань прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".
Позже буксир "Гайдамака" доставил буксир "Яны Капу".
Последним в гавань доставили бронекатер "Бердянск". Полученные во время захвата российскими военными заделали латками.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться, пока корабли не вернутся в украинский порт. Ожидается, что глава государства сегодня прибудет в Очаков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября у берегов Крыма Россия вернула Украине два катера и буксир, захваченные 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива.
- По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, россияне "угробили корабли". С них даже поснимали плафоны и унитазы.
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