Возвращение домой. "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" доставили в гавань Очакова

2019-11-20 16:50:00

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На катере "Бердянск" видны латки в местах попаданий, полученных во время захвата кораблей российскими военными

Возвращенные Россией катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" доставили в военную гавань Очакова. Об этом сообщает Думская.

Первым в гавань прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".

Позже буксир "Гайдамака" доставил буксир "Яны Капу".

Последним в гавань доставили бронекатер "Бердянск". Полученные во время захвата российскими военными заделали латками.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться, пока корабли не вернутся в украинский порт. Ожидается, что глава государства сегодня прибудет в Очаков.

Как ранее сообщал Фокус:

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