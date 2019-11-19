Есть такое слово "забобоны": Зеленский не будет бриться до возвращения кораблей в порт
2019-11-19 13:50:00
Президент прокомментировал информацию о возвращении Россией трех захваченных кораблей в Керченском проливе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до того момента, когда Россия вернет захваченные украинские корабли. Об этом сообщил Зеленский на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
По словам Зеленского, он явился на встречу с премьер-министром Чехии небритыми не просто так.
"Есть такое прекрасное украинское слово "забобони". Сейчас я жду кораблей, когда они вернутся, я побреюсь", – объяснил Зеленский.
Также он добавил, что украинская власть каждый день решает вопросы и делает шаги, которые "приближают нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине".
Кроме этого, президент добавил, что вопрос с возвращением Донбасса необходимо решать дипломатическим путем, который начинается с переговоров.
"Нормандский формат – это прежде всего переговоры на наивысшем уровне. Поэтому мы очень ждали этой встречи, и сейчас очень серьезно к ней готовимся", – добавил президент.
"Я хотел бы реальных результатов, каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, но мы не можем просто об этом говорить, нужно договариваться", – подытожил он.
Стоит подчеркнуть, что ранее Зеленский носил на руке браслеты с именами пленных моряков, до того, как они вернулись в Украину.
Ожидается, что освобожденные корабли должны вернуться в украинские порты 20−21 ноября.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- А министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возврат Россией кораблей – это выполнение решения Морского трибунала. Министр добавил, что возврат кораблей не является актом доброй воли России.