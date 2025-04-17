Жінка почала малювати від нудьги і стала продавати картини: скільки вона заробила

Картина художниці-початківця з Австралії Кейтлін Плута стала популярною в інтернеті і принесла жінці перший великий продаж.

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Про це пише Newsweek.

Мешканка Австралії Кейтлін Плута не очікувала, що хобі, розпочате в 30 років, переросте у творчий успіх. Восени 2023 року вона вперше взялася за олійний живопис, щоб впоратися зі стресом і проявити себе творчо — і вже через півроку продала одну зі своїх робіт за 1600 австралійських доларів (приблизно 1020 доларів США).

Картина під назвою "Чай з медом і лимоном", що зображає дві склянки чаю і баночку соту на тлі синьо-білої тканини, стала її найдорожчою роботою.

"Я надихалася тихими кухонними моментами, які відчуваються як маленькі ритуали", — поділилася Плута. Її твір було виставлено в сіднейській галереї Artsite і він набув несподівано широкого розголосу.

За словами Плути, живопис став рідкісним для неї заняттям, якому вдалося утримати її увагу попри СДУГ Фото: Reddit

Крім участі у виставці, картина прославилася в інтернеті. У квітні Плута виклала її на Reddit з підписом: "Я щойно продала свою першу картину за понад 1000 доларів". Пост моментально став вірусним, зібравши понад 135 тисяч лайків і ставши найпопулярнішим за всю історію сабреддіта r/painting.

"Це було абсолютно сюрреалістично. Я перевірила телефон під час перерви та побачила тисячі повідомлень. Люди з усього світу писали мені, як мої картини зворушили їх — це неймовірно надихає", — додала вона.

За словами Плути, живопис став рідкісним для неї заняттям, якому вдалося утримати її увагу попри СДУГ. Наразі австралійка вже продала шість робіт, продовжує розвивати своє мистецтво та будує амбітні плани — від артрезиденції в Південній Америці до власного музею сучасного мистецтва.

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