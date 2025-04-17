Женщина начала рисовать от скуки и стала продавать картины: сколько она заработала

Картина начинающей художницы из Австралии Кейтлин Плута стала популярной в интернете и принесла женщине первую крупную продажу.

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Об этом пишет Newsweek.

Жительница Австралии Кейтлин Плута не ожидала, что хобби, начатое в 30 лет, перерастет в творческий успех. Осенью 2023 года она впервые взялась за масляную живопись, чтобы справиться со стрессом и проявить себя творчески — и уже через полгода продала одну из своих работ за 1600 австралийских долларов (примерно 1020 долларов США).

Картина под названием "Чай с медом и лимоном", изображающая два стакана чая и баночку сота на фоне сине-белой ткани, стала ее самой дорогой работой.

"Я вдохновлялась тихими кухонными моментами, которые ощущаются как маленькие ритуалы", — поделилась Плута. Ее произведение было выставлено в сиднейской галерее Artsite и получило неожиданно широкую огласку.

По словам Плуты, живопись стала редким для нее занятием, которому удалось удержать ее внимание несмотря на СДВГ Фото: Reddit

Помимо участия в выставке, картина прославилась в интернете. В апреле Плута выложила ее на Reddit с подписью: "Я только что продала свою первую картину за более чем 1000 долларов". Пост моментально стал вирусным, собрав более 135 тысяч лайков и став самым популярным за всю историю сабреддита r/painting.

"Это было абсолютно сюрреалистично. Я проверила телефон во время перерыва и увидела тысячи уведомлений. Люди со всего мира писали мне, как мои картины тронули их — это невероятно вдохновляет", — добавила она.

По словам Плуты, живопись стала редким для нее занятием, которому удалось удержать ее внимание несмотря на СДВГ. Сейчас австралийка уже продала шесть работ, продолжает развивать свое искусство и строит амбициозные планы — от арт-резиденции в Южной Америке до собственного музея современного искусства.

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