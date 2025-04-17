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МирФан

Женщина начала рисовать от скуки и стала продавать картины: сколько она заработала

Женщина начала рисовать картины, хобби, стала художнице, женщина продала картину, стала знаменитой, чай медом, дорогая картина, хобби приносит прибыль
Фото: Reddit | Картина под названием "Чай с медом и лимоном" прославила женщину и в галерее, и в сети

Картина начинающей художницы из Австралии Кейтлин Плута стала популярной в интернете и принесла женщине первую крупную продажу.

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Об этом пишет Newsweek.

Жительница Австралии Кейтлин Плута не ожидала, что хобби, начатое в 30 лет, перерастет в творческий успех. Осенью 2023 года она впервые взялась за масляную живопись, чтобы справиться со стрессом и проявить себя творчески — и уже через полгода продала одну из своих работ за 1600 австралийских долларов (примерно 1020 долларов США).

Картина под названием "Чай с медом и лимоном", изображающая два стакана чая и баночку сота на фоне сине-белой ткани, стала ее самой дорогой работой.

"Я вдохновлялась тихими кухонными моментами, которые ощущаются как маленькие ритуалы", — поделилась Плута. Ее произведение было выставлено в сиднейской галерее Artsite и получило неожиданно широкую огласку.

Женщина начала рисовать картины, хобби, стала художнице, женщина продала картину, стала знаменитой, чай медом, дорогая картина, хобби приносит прибыль Fullscreen
По словам Плуты, живопись стала редким для нее занятием, которому удалось удержать ее внимание несмотря на СДВГ
Фото: Reddit

Помимо участия в выставке, картина прославилась в интернете. В апреле Плута выложила ее на Reddit с подписью: "Я только что продала свою первую картину за более чем 1000 долларов". Пост моментально стал вирусным, собрав более 135 тысяч лайков и став самым популярным за всю историю сабреддита r/painting.

"Это было абсолютно сюрреалистично. Я проверила телефон во время перерыва и увидела тысячи уведомлений. Люди со всего мира писали мне, как мои картины тронули их — это невероятно вдохновляет", — добавила она.

По словам Плуты, живопись стала редким для нее занятием, которому удалось удержать ее внимание несмотря на СДВГ. Сейчас австралийка уже продала шесть работ, продолжает развивать свое искусство и строит амбициозные планы — от арт-резиденции в Южной Америке до собственного музея современного искусства.

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