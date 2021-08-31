Джек Дорсі впевнений, що біткоїн стане "національною валютою" Інтернету

Творець соцмережі Twitter серйозно займеться криптовалютним бізнесом — він має намір запустити децентралізовану біржу для BTC.

Засновник Twitter Джек Дорсі збирається створити децентралізовану біржу. Цим проектом займатиметься інша його компанія — Square.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Протягом декількох років Square займалася електронними платежами, а тепер перепрофілювалася на платежі в криптовалюті й навіть придбала біткоїнів на суму $170 млн на початку цього року. Нещодавно у своєму твіті Дорсі оголосив, що Square створить децентралізовану біржу (DEX) з відкритим вихідним кодом (децентралізована біржа — англ. Decentralized exchange, DEX — це біржа, що функціонує на основі розподіленого реєстру. Вона не зберігає криптовалюту і дані про користувачів, а є платформою для пошуку збігів за заявками на покупку або продаж цифрових активів. Торгувати на такій біржі можна безпосередньо між учасниками без посередників, — ред.).

Дорсі, як відомо, дуже любить біткоїн. Він бачить, що криптовалюта грає важливу роль у майбутньому Twitter. Минулого місяця підприємець виступив на конференції The B-Word, де розповів про архаїчну природу нинішніх платіжних систем і про те, що BTC є ідеальною системою для їх заміни.

"На ринку вже є безліч подібних бірж. Так що ж відрізняє проект Дорсі від інших? Дорсі зв'язався з Майком Броком з TBD", — пише видання.

Брок і Дорсі зійшлися на тому, що біткоїн — це валюта Інтернету, але також поскаржилися на те, що доступ до нього проблематичний. Щоб отримати доступ, потрібно використовувати посередників, таких як Coinbase, Square, Cash App. Однак жоден із них не володіє широкою популярністю.

Брок зазначив, що TBD планує допомогти Дорсі створити DEX. Це буде сервіс із відкритим вихідним кодом і відкритим протоколом, який безперешкодно працюватиме з будь-якими гаманцями і використовуватиме технологію смарт-контрактів. Бізнесмени також звернулися до біткоїн-ентузіастів, щоб ті допомогли вирішити низку проблем, які виникають у майнерів, холдерів і в самого BTC.

Нагадаємо, що Дорсі також експериментував із невзаємозамінними токенами (NFT) — цього року він продав свій перший твіт за $2,9 млн.

Раніше ми повідомляли про те, що Віталік Бутерін розкритикував починання Дорсі та Цукерберга в області криптовалюти.