"Facebook залишиться в пилу": Бутерін розкритикував плани Цукерберга на крипту і метавсесвіт

Критиці також піддався і Джек Дорсі — засновник Twitter, який мріє створити децентралізований фінансовий сервіс.

Засновник блокчейна Ethereum Віталік Бутерін розкритикував плани Марка Цукерберга і Джека Дорсі в області криптовалютb.

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Він поділився своїми прогнозами з Bloomberg Television.

Віталік Бутерін стверджує, що блокчейни представляють серйозну загрозу для сучасних соціальних мереж, ймовірно, в найближчому майбутньому великі компанії програють "вискочкам"-стартапам.

Останні 10 років криптовалюта швидко розвивається і становить конкуренцію провідним гравцям на фінансовому, технологічному і споживчому ринках. Так Facebook, Twitter і багато інших техно-гігантів намагаються вмонтувати блокчейн у свої бізнес-моделі.

Марк Цукерберг нещодавно вирішив перетворити свою компанію Facebook на "метавсесвіт" (metaverse). Цей термін має на увазі віртуальний світ в Інтернеті, де користувачі за допомогою аватарів можуть взаємодіяти з цифровими активами або навіть реальними об'єктами.

Як вважає Віталік Бутерін, Цукерберг явно намагається передбачити наступну фазу Інтернету, "перш ніж решта світу піде в якомусь іншому напрямку, а Facebook залишиться в пилу", — сказав він і нагадав, що соцмережа підтримує широко відомий криптовалютний проект Libra, який зараз називається Diem. За словами творця "ефіру", зараз у користувачів склалася "просто величезна недовіра" до Facebook, яка прирікає нову платформу на провал. У зв'язку з цим він порадив Цукербергу створити криптовалюту на основі вже існуючого блокчейну.

Творець Twitter і гендиректор компанії Square Inc. Джек Дорсі планує створити новий бізнес у вигляді децентралізованих фінансових сервісів, що використовують біткоїни. Як запевняє Бутерін, BTC була розроблена в основному як "домашня валюта", тому системі не вистачить функціональних можливостей для такого проекту.

"У Ethereum є вбудована функціональність, яка дозволяє вам по суті безпосередньо поміщати ETH або активи на основі Ethereum в ці смарт-контракти, в ці сейфи, де потім виникають довільні умови, які можуть керувати тим, як ці активи будуть випущені. Джеку, по суті, доведеться створити свою власну систему, що забезпечує дотримання цих правил", — пояснив розробник.

Сам Віталік Бутерін має великі плани щодо розвитку Ethereum. Він відповів на питання, де бачить свою мережу через 5-10 років: "Сподіваюся, нею керуватиме метавсесвіт".

Раніше Джек Дорсі заявив про впровадження біткоїнів у соціальну мережу Twitter. На його думку, незабаром користувачі зможуть вільно розплачуватися криптовалютою за підписки і послуги, наприклад, відправляти блогерам чайові через Twitter Tip Jar ("банку для чайових").

Як повідомляв Фокус, 60% власників криптовалюти шукають, на що б їх витратити. Багато хто готовий хоч зараз витратити свої віртуальні накопичення, але мало які продавці погоджуються приймати їх в якості оплати.