Я плачу! 60% власників криптовалюти шукають, на що б їх витратити

Більшість холдерів, опитаних BitPay, заявили, що з радістю б попрощалися з криптою, якби за неї можна було купувати товари зі знижкою.

Люди, які купують і зберігають криптовалюту, і навіть ті, хто цього не робить, впевнені в тому, що цифрові валюти можна використовувати для повсякденних покупок. Видання PYMNTS і платіжна компанія BitPay провели спільне дослідження, у ході якого з'ясували, що як мінімум 60% холдерів готові розлучитися зі своїми цифровими накопиченнями хоч зараз.

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Про це повідомляє pymnts.com.

В опитуванні взяли участь 8008 споживачів із США, які є або були власниками криптовалюти. Також були опитані люди, у яких ніколи не було діджитальних грошей, але вони хотіли б їх мати

Дві третини користувачів, які володіють криптовалютою, придбали їх для здійснення транзакцій. 53% придбали їх для того, щоб тримати. При цьому 93% холдерів заявили, що "розглядають можливість здійснення покупок за допомогою крипти в майбутньому", а 59% з тих споживачів, які ніколи не тримали криптовалюту, зацікавлені в її використанні для здійснення покупок у майбутньому.

Також вдалося з'ясувати, що 59% нинішніх або колишніх власників цифрових валют зацікавлені у використанні наявних коїнів як способу оплати, але за умови, що їм покладалися б істотні знижки. Серед власників з такими умовами згодні 65% респондентів, які вже здійснили покупки за допомогою криптовалюти, і 51% респондентів, які свої накопичення ще жодного разу не витрачали. Крім того, дослідники виявили, що 23% осіб, які не є власниками, "були б дуже зацікавлені в оплаті криптовалютою, якби їм були запропоновані знижки".

75% опитаних повідомили про те, що їхні знання в галузі криптовалюти недостатньо глибокі, саме це зупиняло їх, коли коли мова заходила про витрату діджитальних грошей. Друга за популярністю причина полягає в тому, що вони ніколи не купували криптовалюту, і що "вона просто не є загальноприйнятою".

Понад 50% людей, які не є власниками, частково або повністю згодні з тим, що недостатня кількість продавців приймають криптовалюту для платежів. Ще 30% згодні з тим, що можливість використовувати коїн як форму оплати змусить їх витрачати більше, ніж при використанні традиційних кредитних карт.

"Зацікавленість як власників, так і осіб, які не є власниками, у можливості оплачувати товари і послуги криптовалютою, лише підтверджує популярність коїнів, і продавцям варто це взяти на замітку", — вважають у виданні.

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