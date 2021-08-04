Я плачу! 60% владельцев криптовалют ищут, на что бы их потратить

Большинство холдеров, опрошенных BitPay, заявили, что с радостью бы попрощались с криптой, если бы за нее можно было приобретать товары со скидкой.

Люди, покупающие и хранящие криптовалюту, и даже те, кто этого не делает, уверены в том, что цифровые валюты можно использовать для повседневных покупок. Издание PYMNTS и платежная компания BitPay провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, что как минимум 60% холдеров готовы расстаться со своими цифровыми накоплениями хоть сейчас.

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Об этом сообщает pymnts.com.

В опросе приняли участие 8008 потребителей из США, которые являются, либо являлись, владельцами криптовалют. Также были опрошены люди, у которых никогда не было диджитальных денег, но они хотели бы их иметь

Две трети пользователей, владеющих криптовалютами, приобрели их для совершения транзакций. 53% приобрели их для того, чтобы держать. При этом 93% холдеров заявили, что "рассматривают возможность совершения покупок с помощью крипты в будущем", а 59% из тех потребителей, которые никогда не держали криптовалюту, заинтересованы в ее использовании для совершения покупок в будущем.

Также удалось выяснить, что 59% нынешних или бывших держателей цифровых валют заинтересованы в использовании имеющихся коинов в качестве способа оплаты, но при условии, что им полагались бы существенные скидки. Среди держателей с такими условиями согласны 65% респондентов, которые уже совершили покупки с помощью криптовалют, и 51% респондентов, которые свои накопления еще ни разу не тратили. Кроме того, исследователи обнаружили, что 23% лиц, не являющихся держателями, "были бы очень заинтересованы в оплате криптовалютами, если бы им были предложены скидки".

75% опрошенных сообщили о том, что их знания в области криптовалют недостаточно глубоки, именно это останавливало их, когда когда речь заходила о трате диджитальных денег. Вторая по популярности причина заключается в том, что они никогда не покупали криптовалюту, и что "она просто не является общепринятой".

Более 50% людей, не являющихся собственниками, частично или полностью согласны с тем, что недостаточное количество продавцов принимают криптовалюту для платежей. Еще 30% согласны с тем, что возможность использовать коины в качестве формы оплаты заставит их тратить больше, чем при использовании традиционных кредитных карт.

"Заинтересованность как держателей, так и лиц, не являющихся держателями, в возможности оплачивать товары и услуги криптовалютами, лишь подтверждает популярность коинов, и продавцам стоит это взять на заметку", — считают в издании.

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