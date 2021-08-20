"Facebook останется в пыли": Бутерин раскритиковал планы Цукерберга на крипту и метавселенную

Критике также подвергся и Джек Дорси — основатель Twitter, который мечтает создать децентрализованный финансовый сервис.

Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин раскритиковал планы Марка Цукерберга и Джека Дорси в области криптовалют.

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Он поделился своими прогнозами с Bloomberg Television.

Виталик Бутерин утверждает, что блокчейны представляют серьезную угрозу для современных социальных сетей, вероятно, в ближайшем будущем крупные компании проиграют "выскочкам"-стартапам.

Последние 10 лет криптовалюты быстро развиваются и составляет конкуренцию ведущим игрокам на финансовом, технологическом и потребительском рынках. Так Facebook, Twitter и многие другие техно-гиганты пытаются встроить блокчейн в свои бизнес-модели.

Марк Цукерберг недавно решил превратить свою компанию Facebook в "метавселенную" (metaverse). Этот термин подразумевает виртуальный мир в Интернете, где пользователи при помощи аватаров могут взаимодействовать с цифровыми активами или даже реальными объектами.

Как считает Виталик Бутерин, Цукерберг явно пытается предвидеть следующую фазу Интернета, "прежде чем остальной мир пойдет в каком-то другом направлении, а Facebook останется в пыли", — сказал он и напомнил, что соцсеть поддерживает широко известный криптовалютный проект Libra, который сейчас называется Diem. По словам создателя "эфира", сейчас у пользователей сложилось "просто огромное недоверие" к Facebook, которое обрекает новую платформу на провал. В связи с этим он посоветовал Цукербергу создать криптовалюту на основе уже существующего блокчейна.

Создатель Twitter и гендиректор компании Square Inc. Джек Дорси планирует создать новый бизнес в виде децентрализованных финансовых сервисов, использующих биткоин. Как уверяет Бутерин, BTC была разработана в основном как "домашняя валюта", поэтому системе не хватит функциональных возможностей для такого проекта.

"В Ethereum есть встроенная функциональность, которая позволяет вам по существу напрямую помещать ETH или активы на основе Ethereum в эти смарт-контракты, в эти сейфы, где затем возникают произвольные условия, которые могут управлять тем, как эти активы будут выпущены. Джеку, по сути, придется создать свою собственную систему, обеспечивающую соблюдение этих правил", — объяснил разработчик.

Сам Виталик Бутерин имеет большие планы по развитию Ethereum. Он ответил на вопрос, где видит свою сеть через 5-10 лет: "Надеюсь, она управляется метавселенной".

Ранее Джек Дорси заявил о внедрении биткоина в социальную сеть Twitter. По его мнению, вскоре пользователи смогут свободно расплачиваться криптовалютой за подписки и услуги, к примеру, отправлять блогерам чаевые через Twitter Tip Jar ("банка для чаевых").

Как сообщал Фокус, 60% владельцев криптовалют ищут, на что бы их потратить. Многие готовы хоть сейчас потратить свои виртуальные накопления, но немногие продавцы соглашаются принимать их в качестве оплаты.