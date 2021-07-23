"Создаст мир во всем мире": глава Twitter предсказал, что ждет Биткоин в будущем

По словам Джека Дорси, вскоре пользователи соцсети смогут свободно использовать BTC для оплаты подписок, перевода "чаевых" и других услуг.

Основатель соцсети Twitter Джек Дорси заявил, что Биткоин является важной частью будущего его компании.

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Он поделился своими планами во время конференции The B-Word.

В своем выступлении Джек Дорси рассказал о возможности внедрить самую популярную криптовалюту в существующие сервисы и продукты Twitter, включая коммерческие. В частности, Биткоин может использоваться для подписок или таких функций, как Twitter Tip Jar ("банка для чаевых") и Super Follows ("суперподписка").

Джек Дорси также считает, что BTC должен стать собственной, "родной" валютой Интернета из-за принципов работы и устойчивости. Благодаря таким свойствам, криптовалюта является идеальным кандидатом для людей, которым недоступны банковские услуги и финансовое обслуживание.

"Больше всего меня вдохновляет, что сообщество распоряжается им [Биткоином]. Это напоминает мне о раннем Интернете", — отметил глава Twitter. — "Он глубоко принципиален, чертовски странный, постоянно развивается. Это просто напомнило мне Интернет в детстве".

Он также предположил, что BTC поможет устранить финансовое неравенство и дать человечеству возможность сосредоточиться на более важных вещах. По его мнению, экономическая система очень монополизирована, заставляет тратить много денег и отвлекает от действительно важных проблем.

"Я надеюсь, что это создаст мир во всем мире или поможет создать мир во всем мире", — добавил Дорси.

Джек Дорси уже давно является поклонником Биткоина и часто поддерживает его публично. В июне миллиардер выступил на Bitcoin 2021 Conference и описал BTC, как способ защиты от девальвации валюты и ускорения переводов средств через границы.

"Биткойн меняет абсолютно все. Я не думаю, что в моей жизни есть более важные вещи, на которыми стоит работать", — подчеркнул он.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск также высказался о биткоине на "The B-Word". По словам миллиардера, он лично и его компании покупают криптовалюту и не планируют ее продавать. На фоне его выступления курс биткоина значительно вырос.

Илон Маск также заявил, что Tesla вновь готова принимать оплату в биткоинах. Он отметил, что майнеры криптовалюты начали переходить на экологически чистые источники энергии, которые поддерживает компания.