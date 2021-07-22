Владею и не продаю: курс BTC и Ethereum подскочил после нового заявления Илона Маска

Американский миллиардер не намерен продавать криптовалюту, несмотря на угрозу для экологии. Tesla даже сможет принимать BTC, если его добыча станет более безопасной.

Курс Биткоина значительно вырос после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск публично выразил надежду на успех этой криптовалюты.

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Он сделал заявление 21 июля на виртуальной конференции "₿ Word", передает The Verge.

Илон Маск выступил совместно с генеральным директором Twitter Джеком Дорси, а также основателем и генеральным директором ARK Invest Кэти Вуд. По словам бизнесмена, SpaceX, Tesla и он сам владеют Биткоинами, поддерживая эту технологию в целом.

"Мы не продаем BTC, и я ничего не продаю лично, и SpaceX не продает Биткоины", — подчеркнул он. — "Я определенно не верю в завышение цены и продажу или что-то в этом роде. Я бы хотел, чтобы Биткойн преуспел".

Он добавил, что владеет также криптовалютами Ethereum и Dogecoin. Маск покупает токены, однако не продает их для повышения прибыли, а вдобавок может потерять деньги при снижении курса. В отличии от многих инвесторов, глава SpaceX не считает BTC единственной достойной криптовалютой и предполагает, что со временем Dogecoin может обойти ее.

Как пишет портал ixbt по данным сервиса Сoinmarketcap, на фоне заявлений Илона Маска BTC за сутки подорожал на 6,6% (более $31,7 тыс.), а Ethereum — на 8,5% (около $1943). Курс Dogecoin тоже заметно колебался и достигал 21 цента, хотя к концу дня снизился до 18,5 центов — суточный рост составил 8,3%.

Илон Маск обратил внимание на большую проблему биткоина — слишком большие затраты на его добычу. Именно поэтому Tesla отказалась продавать автомобили за криптовалюту, хотя и не планирует от нее избавляться. Компания вернется к этой идее, когда майнинг станет безопасным для окружающей среды. Маск обратил внимание, что в последнее время биткоин смещается в сторону использования экологичных источников энергии.

Ранее Tesla заявила о намерении принимать Dogecoin за оплату своих автомобилей. Илон Маск обнародовал такое предложение в Twitter и получил большой отклик от пользователей — идею поддержали около 80%.

Писали также, что хакеры Anonymous объявили "войну" Илону Маску из-за биткоина. Они обвинили бизнесмена в спекуляциях, которые могут принести убытки другим инвесторам. По мнению хакеров, Маск умышленно провоцирует скачки цен на криптовалютных рынках.

Позже группа Anonymous выпустила криптовалюту для борьбы против Маска и запрета BTC в Китае. Ее назвали Anon Inu в честь той же породы собак, которая изображена на логотипе Dogecoin.